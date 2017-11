Praha - Co všechno je žena schopna udělat kvůli tomu, aby svedla muže, uvidí diváci ve druhé řadě romantického seriálu Až po uši. Jeho premiéru společnost HBO Europe ohlásila na 12. listopadu.

Série se odehrává převážně v Praze a Krkonoších a opět se v ní objeví Aňa Geislerová, Jiří Havelka, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Radek Holub, Lenka Krobotová, Jana Kolesárová a Hynek Čermák. Nové postavy ztvárnili Stanislav Majer, František Němec, Zuzana Šulajová a Taťjana Medvecká. Režie se stejně jako v první sérii ujal Jan Hřebejk, za kamerou byl opět Asen Šopov.

Na rozdíl od úvodních třinácti dílů, jimž fanoušci na serveru csfd.cz udělili hodnocení 74 procent, jich bude mít pokračování deset. První část seriálu vycházela z izraelského formátu When Shall We Kiss. Většina klíčových zápletek zůstala v první sérii zachována nebo byla upravena tak, aby odpovídala českým reáliím. Hřebejk už dříve řekl, že od romanticky založených projektů se ten jeho liší mimo jiné větší mírou nadsázky i autenticity.

HBO tak pokračuje ve vlastní české hrané tvorbě. Patří k ní například seriál Terapie a historická minisérie o upálení Jana Palacha Hořící keř režisérky Agnieszky Hollandové, která v roce 2014 získala jedenáct Českých lvů. Dále pak thriller Mamon režiséra Vladimíra Michálka, který se stal nejlepším dramatickým seriálem, či kriminální drama Pustina režisérů Ivana Zachariáše a Alice Nellis. To letos při předávání Českých lvů uspělo v kategorii Nejlepší dramatický televizní seriál, stejně jako při předávání Cen české filmové kritiky. Získalo i hlavní cenu Českého filmového a televizního svazu.