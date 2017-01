Melbourne - Favorizovaní Serena Williamsová i Novak Djokovič zvládli bez komplikací ošemetný vstup do tenisového Australian Open. Světové dvojky čelily hned na startu úvodního grandslamu roku nebezpečným soupeřům, ale Američanka zdolala Švýcarku Belindu Bencicovou 6:4, 6:3 a Srb útočící na rekordní sedmý triumf v Melbourne si poradil s Fernandem Verdascem ve třech setech 6:1, 7:6 a 6:2. Chorvat Ivo Karlovič vyřadil v maratonském duelu Argentince Horacia Zeballose i díky 75 esům, což je nový rekord turnaje.

Dvaadvacetinásobná grandslamová šampionka Williamsová hrála teprve třetí zápas od loňského US Open a s talentovanou Bencicovou si poradila za 79 minut. Pětatřicetiletá Američanka, kterou v hledišti sledoval její snoubenec Alexis Ohanian, rychle vedla 3:1, pak byl sice stav 4:4, ale Williasová následně získala sedm her v řadě. Ještě jednou ztratila servis, ale už ji to nezastavilo a při druhém mečbolu zápas ukončila.

"Je to skvělá hráčka, byla ve světové desítce, takže to bylo asi nejtěžší první kolo, jaké jsem kdy na grandslamu hrála," konstatovala Williamsová. Výhrou si vylepšila bilanci v prvních kolech na grandslamech na 65 výher proti jediné porážce.

Na kurtu pak řekla, kdy začne plánovat avizovanou svatbu. "V únoru začnu hledět na novou kapitolu svého života, ale teď se plně soustředím na tenis," řekla Serena Williamsová, kterou ve druhém kole zkusí zastavit česká tenistka Lucie Šafářová.

Djokovič porazil letos v Dauhá Verdasca až poté, co odvrátil pět mečbolů, a možná i proto vlétl do utkání v Melbourne razantně. Srb vyhrál prvních pět her a úvodní set rychle získal. V úvodu druhého sice ztratil dvakrát servis a prohrával 1:3, ale dokázal set dotáhnout do tie-breaku, který vyhrál 7:4, a třetí sadě už dominoval.

"Cítím se tady jako doma. Mám odsud mnoho nádherných vzpomínek, které se mi vždy okamžitě vybaví, když přiletím do Melbourne," zopakoval Djokovič své pocity z Rod Laver Areny. "Když jsem viděl los, tak jsem si řekl, že klidně můžu skončit brzy, když mu to půjde, ale rozjel jsem to skvěle a zápas kontroloval," řekl.

Bez problémů zvládli své úvodní zápasy i další favorité. Bez ztráty setu vyhráli třetí nasazený Milos Raonic z Kanady, Bulhar Grigor Dimitrov, Britka Johanna Kontaová, Dánka Carolina Wozniacká nebo vítěz australského grandslamu z roku 2009 Rafael Nadal.

Karlovič nasázel Zeballosovi v maratonském utkání 75 es

Chorvatský tenisový veterán Ivo Karlovič v pětisetovém souboji prvního kola Australian Open vyřadil Argentince Horacia Zeballose i díky 75 esům, což je nový rekord turnaje v Melbourne. Sedmatřicetiletý obr vyhrál 5 hodin a 14 minut trvající drama 6:7, 3:6, 7:5, 6:2 a 22:20.

Karlovič 75 esy jasně překonal dosavadní rekord Australian Open, který držel od roku 2005 díky 51 nechytatelným servisům Švéd Joachim Johansson. Více než dvoumetrový záhřebský rodák zaostal tři esa za svým osobním maximem, které vytvořil v památném daviscupovém maratonu v roce 2009 proti Radku Štěpánkovi.

"Ruka mě ani nebolí," naznačil Karlovič, že se množství podání na jeho paži nijak nepodepsalo. "Ale kolena a záda přece jen cítím," dodal vysoký tenista.

Nejvíce es nastříleli v nejdelším zápase historie v roce 2011 ve Wimbledonu John Isner s Nicolasem Mahutem. Američan Isner si pomohl k vítězství 70:68 v pátém setu celkově 113 esy, Francouz Mahut jich zaznamenal o deset méně. "Na ten zápas jsem si vzpomněl, doufal jsem, že bychom mohli vydržet trochu déle, abych také měl rekord," žertoval o jedenáctihodinovém duelu Karlovič, jenž se v druhém kole utká s domácím Andrewem Whittinghamem, přemožitelem Adama Pavláska.

Ačkoli byl více než pětihodinový duel suverénně nejdelším zápasem letošního Australian Open, chybělo Karlovičovi se Zeballosem ještě 38 minut k tomu, aby překonali absolutní rekord melbournského turnaje. V roce 2012 se Novak Djokovič s Rafaelem Nadalem přetahovali ve finále o titul bez sedmi minut šest hodin.