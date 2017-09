Jeden ze tří nejstarších tuzemských minipivovarů Kvasar ze Sentic na Brněnsku spustí do konce roku výrobu v novém areálu. Jeho výstavba stála několik milionů korun. Na snímku z 27. září 2017 je většinový vlastník minipivovaru Jiří Jelínek mladší u nových cylindrokónických kvasných tanků.

Jeden ze tří nejstarších tuzemských minipivovarů Kvasar ze Sentic na Brněnsku spustí do konce roku výrobu v novém areálu. Jeho výstavba stála několik milionů korun. Na snímku z 27. září 2017 je většinový vlastník minipivovaru Jiří Jelínek mladší u nových cylindrokónických kvasných tanků. ČTK/Vrána Filip

Sentice (Brněnsko) - Jeden ze tří nejstarších tuzemských minipivovarů Kvasar ze Sentic na Brněnsku spustí do konce roku výrobu v novém areálu. Jeho výstavba stála několik milionů korun. Díky nové technologii chce minipivovar udržet svou pozici na trhu, což je čím dál složitější, řekl ČTK většinový vlastník minipivovaru Jiří Jelínek mladší.

"Novou budovu chceme otevřít v prosinci. Bude tu i prodej, abychom v této době odolali konkurenci, která narostla a motivuje nás také k tomu investice dělat," uvedl Jelínek mladší. Minipivovar ročně vyrábí kolem 1100 hektolitrů piv. Dosud se příliš nestaral o odbyt, zákazníci si pro Kvasar jezdili do rodinného domu Jelínkových.

Nový minipivovar je na jiném místě ve stejné vesnici, ale bude pro zákazníky dostupnější. Varna bude také mnohem větší, takže nabízí možnost více než zdvojnásobit produkci. Díky tomu, že i každá várka piva bude větší, tak bude mít rodina podle Jelínka mladšího více času věnovat se rozvozu nebo marketingu.

Kvasar patří k nejstarším minipivovarům na českém trhu vůbec. Před pětadvaceti lety jej ve svém domě založil Jiří Jelínek starší, který vystudoval střední školu potravinářskou. Pak ale celý život pracoval v autobusové dopravě. K vaření piva jej navedl syn, který našel stará otcova skripta a Jelínek starší postupně rozjel výrobu na úrovni domovarníka a pak si udělal v domě i minipivovar. Jeho pivo na konzervativním trhu mělo úspěch a Kvasar se od devadesátých let vaří licenčně i v Černé Hoře.

To pomohlo i minipivovaru, takže měl peníze na rozšíření výroby a nákup technologií, které zpočátku pro minipivovary na trhu vůbec nebyly. "Nebyl jsem ten podnikatel, který se nebojí a vezme si půjčky. Možná kdybych byl více odvážný, možná jsme byli ve výstavu na jiných číslech. Nemám povahu na to být dravec a nelituji toho," vzpomíná dnes Jelínek starší proč minipivovar není ještě větší. Dnes minipivovar živí pouze rodinu a synovi s dcerou Jelínek starší i celý podnik předal. Podle něj je konkurence čím dál větší, vždyť jen v blízkém Tišnově už jsou tři minipivovary. "To už je opravdu hodně," uvedl Jelínek starší.

V roce 1992 začala výroba podle dat Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského na Moravě v Pegasu a Senticích a v Chýni v Čechách. O rok dříve vznikl podnik Meloun - Hostinec a pivovar U Lípy, který ale mezitím už zkrachoval. Podle webu www.pivovary.info byl v roce 1992 ještě minipivovar v Králově Poli, ten ale rok po zahájení výroby zanikl. Dnes jsou na trhu podle odborníků více než tři stovky minipivovarů.