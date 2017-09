Praha - Pětice seniorek z pražského komunitního centra Právě teď natočila krátká videa, v nichž čtou dětem pohádky, a umístila je na Youtube. Nejstarší pohádkové babičce je 97 let, nejmladší 65 let. ČTK to sdělili organizátoři projektu z komunitního centra. Do budoucna by se podle nich projekt mohl rozšířit a stejně jako mladí youtubeři by na internetu své zážitky a postřehy zveřejňovali i "oldtubeři".

"Rozhodli jsme se, že dětem vyjdeme vstříc a budeme mluvit jejich komunikačními kanály a ony zase třeba ocení procítěné mluvené slovo a četbu z klasických knížek. Mezigenerační dialog a vzájemné obohacování jsou v hektické a přetechnizované době velmi potřebné," uvedla ředitelka centra Iveta Luxová.

Seniorkám s přednesem radila moderátorka Ester Janečková. Vedle pohádek o Sněhurce a o perníkové chaloupce je možné si poslechnout i ruskou lidovou pohádku Bílá kachnička z knížky Krása nesmírná či příběhy z knížky Kočičí život. Luxová dodala, že generace nepropojuje jen předčítání pohádek na internetu, ale třeba i společné kurzy starších lidí s dětmi.

Pracovníci centra nesouhlasí s názorem, že senioři moderní technologie neovládají. Podle nich se přístup starších lidí mění. Běžně se pohybují na internetu a sociálních sítích, používají chytré telefony a další zařízení. Jedna z klientek centra má vlastní blog a stříhá videa.