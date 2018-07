Praha - Senát bude dnes schvalovat vládní návrh změn v důchodech a roční odklad změn ve financování regionálního školství. Součástí novely je rovněž zrušení budoucí povinnosti mateřských škol přijímat i dvouleté děti.

V důchodové novele navrhl ještě kabinet ANO v demisi zvýšení podílu pevné části důchodu, změnou výpočtu penzí by se mírně snížila zásluhovost. Lidem nad 85 let by měl vzrůst důchod o tisícikorunu.

Senátoři by se měli zabývat také například prodloužením lhůty pro pravidelné revize domácích kotlů o rok na tři roky. Novela o ochraně ovzduší by zároveň dala obcím pravomoc zakázat spalovaní určitých paliv v zastaralých kotlích a zvýhodnila by přimíchávání některých druhů biopaliv do benzinu a do nafty.

Horní komora bude schvalovat i předlohu, díky níž by některým lidem po pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných, už neklesala s růstem minimální mzdy náhrada výdělku. K podpisu prezidentovi senátoři zřejmě postoupí rovněž vlastní návrh, který zruší úplnou přestupkovou imunitu ústavních soudců.