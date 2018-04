Praha - Senátoři z ústavní komise jsou většinově skeptičtí k uzákonění pravidel obecného referenda. Žádný ze tří poslaneckých návrhů by pravděpodobně nezbytný souhlas horní komory nezískal. Podle dosavadních vyjednávání poslanců by šanci ve Sněmovně mohla mít verze, podle níž by o vypsání referenda muselo žádat až půl milionů občanů, přičemž platnost by vyžadovala účast třetiny voličů. Vyplynulo to z dnešního schůzky členů ústavních komisí Senátu a Sněmovny.

Zákonodárci obou komor se neshodovali ani v otázce potřebnosti referenda, ani v okruhu témat, o kterých by v plebiscitu mělo být rozhodováno. Podle předsedkyně sněmovní ústavní komise Kateřiny Valachové (ČSSD) ke shodě v dolní komoře nedojde před letními prázdninami.

Kluby podporující referendum, které mají ve Sněmovně většinu, se podle Valachové shodují prozatím na tom, že pro vyhlášení referenda by měl být potřebný souhlas maximálně 500.000 občanů. Podmínkou pro platnost výsledku referenda by měla být účast nejméně 30 až 35 procent voličů, uvedla Valachová ve shodě s poslanci Helenou Válkovou (ANO) a Tomiem Okamurou (SPD).