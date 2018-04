Praha - Senátoři ČSSD chtějí, aby socialiální demokraté nevstupovali do vlády ANO a zůstali v opozici. Budou tak vystupovat vůči členské základně před případným vnistrostranickým referendem. Na tiskové konferenci dnes uvedli, že respektují páteční těsné rozhodnutí předsednictva ČSSD o znouotevření jednání. Za podmínek, které ANO nabízí, by podle nich ale ČSSD do vlády vstupovat neměla. Senátory pobouřilo, že premiér Andrej Babiš (ANO) nechce odstoupit v případě prvoinstančního odsouzení v kauze Čapí hnízdo, což prý vyjednávači ANO slíbili.

"On sám dělá vše pro to, aby v referendu ČSSD nemohla souhlasit," uvedl na Babišovu adresu předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. Připustil, že postoj k vládě s ANO by mohl sociální demokraty rozštěpit. S postojem klubu souhlasí podle předsedy Senátu Milana Štěcha (CSSD) "prakticky všichni" členové.

Sociální demokraté mají v horní komoře 24 senátorů a tvoří nejsilnější klub.