Praha - Senát schválil zrušení plošných výjimek ze zveřejňování smluv v jejich registru. Postavil se proti tomu, aby se výjimky vztahovaly na státní, krajské či obecní firmy. Výjimku by měl mít pouze národní podnik Budějovický Budvar, úlevy by měla mít také zdravotnická zařízení. Změny nyní posoudí Sněmovna.

Výjimky se podle sněmovní verze měly vztahovat na všechny státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. Podle kritiků by tím ale registr smluv ztratil smysl, neboť by z něj zmizely dvě pětiny smluv ve výši zhruba 150 miliard korun ročně.

"Senátoři přeci jen zafungovali jako pojistka legislativního procesu. Vyjmutí Budvaru i výjimka pro nákupy léčiv a zdravotnických prostředků jsou nutnou daní za to, aby registr nebyl vykostěn v takové míře, jak požadovala část poslanců," sdělil ČTK mluvčí sdružení Rekonstrukce státu Václav Zeman.

Radko Martínek (ČSSD) neúspěšně navrhoval zrušit celý zákon, označil ho za protiústavní a narušující hospodářskou soutěž. Totéž navrhoval i Michal Canov (SLK). Senát místo toho podpořil jeho jiný návrh, který má zrušit platné výjimky ze zveřejňování smluv pro Parlament, prezidentskou kancelář, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, úřad ombudsmanky i úřad Národní rozpočtové rady.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) doporučoval schválení sněmovní verze jako nejméně špatné řešení s tím, že budoucí vláda bude muset zákon buď přepracovat, nebo zrušit. Pro schválení novely beze změn bylo ale jen 23 senátorů, pro zamítnutí 21.

Libor Michálek (za Piráty) neprosadil povinnost zveřejňovat smlouvy jen pro státní či národní podniky s dominantním postavením na trhu, nebo pro podniky, které z veřejných rozpočtů dostaly více než půl miliardy korun ročně. Neuspěly ani úpravy občanských demokratů, podle nichž se měly výjimky vztahovat pouze na smlouvy státních či obecních podniků, které by se týkaly předmětu podnikání.

Určité úlevy senátní i sněmovní verze novely přináší České televizi a Českému rozhlasu. Pod zákon by sice spadaly, nemusely by ale vkládat do registru smlouvy, které se týkají výroby a vysílání sportovních pořadů včetně nákupu práv, a dohody o nákupu práv převzatých pořadů.

Zákon o registru smluv se vztahuje na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50.000 korun. Od letošního července má být zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná.