Praha - Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi.

Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace.

"Návrh novely připravilo ministerstvo životního prostředí s deklarovaným cílem napravit spory s nově upravenou evropskou směrnicí. Ministr Richard Brabec (ANO) ale zároveň vyhověl zájmovým průmyslovým svazům a radikálně omezil množství posuzovaných záměrů. Ve skutečnosti tak konflikt s evropskou legislativou prohlubuje," uvedly dnes v reakci ekologické organizace jako Hnutí Duha, Zelený kruh nebo Nesehnutí.

"Ministr Brabec sebral lidem možnost vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí. Postavil se tak proti čtyřem pětinám občanů naší země, kteří podle průzkumu veřejného mínění podporují, aby místní lidé mohli spolurozhodovat o svém okolí," dodal ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš. Zároveň poukázal na to, že ministr se jednání v Senátu neúčastnil. "Je v New Yorku, paradoxně tam prezentuje vzorový přístup České republiky k udržitelnému rozvoji na příkladu účasti veřejnosti na rozhodování spolu s Miss World 2006," dodal. Brabec se v newyorském sídle OSN účastní debaty o naplňování cílů udržitelného rozvoje.

Novela má mimo jiné omezit počet záměrů, které budou posuzování podléhat, a prodloužit z pěti na sedm let základní dobu platnost stanoviska EIA. K důvodům předložení novely patřilo to, že EU v minulosti na některé české dopravní stavby odmítla poskytnout dotace kvůli zastaralým posudkům EIA.

Brabec už dříve uvedl, že jsou v Česku desítky dopravních záměrů, které mají stanovisko EIA staré až 15 let. Novela má umožnit prodloužení základní doby platnosti stanoviska o pět let, takže by mohlo platit 12 let.

Ročně se v ČR posuzovalo zhruba 2000 tzv. podlimitních záměrů. Nově by z nich podle Brabce mělo být posuzováno pouze 300, a to ve zvláště chráněných územích. Ruší se také možnost veřejnosti a dotčených orgánů vyjadřovat se k posudku, čímž se zkrátí proces EIA o lhůtu pro tato opatření a také další související lhůty.

Poslanci v novele zpřesnili ustanovení, podle něhož by vláda mohla ve výjimečném případě vyjmout z procesu EIA stavební záměry, u nichž by veřejný zájem na jeho provedení výrazně převyšoval nad zájmy ochrany životního prostředí. Novela také po zásahu Sněmovny obsahuje povinnost vyhodnotit ve zjišťovacím řízení i jejich jednotlivé varianty projektů, pokud byly předloženy. Ministerstvu životního prostředí se Sněmovna rozhodla ponechat právo navrhnout zpracování variant řešení.