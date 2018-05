Praha - Senát vyzval vládu, aby se "intenzivně a okamžitě" zabývala podporou pro regiony, jejichž ekonomika má strukturální problémy. Jde o Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Senát o tom rozhodl na návrh svého výboru pro územní rozvoj, podle něhož se situace dlouhodobě zhoršuje hlavně v Ústeckém a Karlovarském kraji a v menších příhraničních regionech.

Kabinet by podle Senátu měl provést finanční i nefinanční intervence, které by podpořily místní samosprávy, "a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb". Mezi ně senátoři během dvohodinové debaty zařazovali mimo jiné zdravotnictví a školství.

Senátor a vládní zmocněnec pro postižené kraje Jiří Ciencala (za hnutí Občané spolu - nezávislí) horní komoře řekl, kolik peněz vláda vyčlenila na jednotlivé projekty a programy obnovy těchto regionů, mimo jiné do brownfieldů nebo na podporu vědy.

Karlovarský senátor Jan Horník (STAN) jeho projev označil za vystoupení na předlistopadovém komunistickém sjezdu. "To jsou kydy, které jsou úplně nanic," prohlásil Horník. Podle něj totiž regiony nedostávají každoročně očekávaných osm miliard korun na svůj rozvoj z 42 miliard korun v rámci pětiletého programu Restart pro oblasti s ukončenou těžbou uhlí.

Podobně kriticky se k dosavadní vládní pomoci postavila mostecká senátorka Alena Dernerová (za SD-SN), podle níž jsou peníze do programu Restart promrhány a jsou z nich z větší části financovány dokumenty o tom, co se udělalo. Senátorka uvedla, že díky štědré sociální politice lidé ze sociálně vyloučených lokalit nebudou pracovat, pokud na dávkách získají o 2000 korun více než za práci na dotovaném pracovním místě.

"O penězích to není, ty peníze nalijeme do kanálu," uvedl také místopředseda Senátu a teplický senátor Jaroslav Kubera (ODS). Podle něj je nutná vymahatelnost práva, dále pouze nezbytné zákony a dotace na projekty, které obce potřebují, ne na vypsané oblasti. "Nechceme chytrou lavičku za 90.000 korun, aby si tam mohl fracek nabít mobil," uvedl Kubera.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) informovala senátory o chystaném programu na podporu regionů, nejen krajských měst. Podporu pro něj chce vyjednávat i v rámci EU, aby peníze do regionů nebyly "postrkávány" neefektivně z různých operačních programů.