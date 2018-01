Washington - Americký Senát opět odložil, tentokráte na pondělní poledne (18:00 SEČ), hlasování o případné dohodě o dočasném rozpočtu pro federální vládu, která nemá od soboty dostatek peněz na běžný provoz. Důvodem odkladu jsou podle agentur pokračující neshody mezi republikány a demokraty ohledně imigrace a výdajů.

Původně se očekávalo, že senátoři budou hlasovat hodinu po nedělní půlnoci místního času (tedy v sedm ráno SEČ), aby dočasný rozpočet pro období do 8. února schválili ještě před začátkem pracovního týdne. Nicméně dohody o návrhu se dosud nepodařilo dosáhnout.

"Stále jsme nedospěli k dohodě přijatelné pro obě strany," uvedl šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer. Šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell v neděli pozdě večer místního času oznámil, že další jednání budou pokračovat v pondělí.

Prezident Donald Trump, podle agentury AFP "neviditelný" již od začátku víkendu, dosud na tuto další špatnou zprávu nereagoval.

Vláda nemá od soboty dostatek peněz na běžný provoz a musela proto uzavřít část vládních úřadů. Stovkám tisícům státních zaměstnanců hrozí, že budou muset nastoupit na neplacenou dovolenou.

Naposledy podobná situace nastala v říjnu 2013, kdy byla vláda bez peněz na financování běžného provozu 16 dnů. Podobné rozpočtové krize v minulosti americké ekonomice žádnou větší trvalou újmu sice nezpůsobily, mohou ale vyvolat znepokojení na finančních trzích.

Za normálních okolností mělo být financování vlády zajištěno zákonem už na počátku tohoto fiskálního roku, tedy loni v říjnu. Kongresmani se ale nedokázali dohodnout a situaci už třikrát řešili schválením krátkodobého provizoria. To prozatím poslední tedy vypršelo v pátek o půlnoci místního času.

Dohoda o dočasném rozpočtu neprošla Kongresem ani přesto, že obě jeho komory nyní ovládají republikáni. Sněmovna reprezentantů sice minulý týden nové rozpočtové provizorium k financování vládních úřadů do 16. února schválila, v Senátu však opatření narazilo na odpor demokratů, jejichž hlasy republikáni potřebují. Federální vláda se tak úderem páteční půlnoci washingtonského času (sobota v 06:00 SEČ) ocitla bez peněz, a to v den, kdy prezident Donald Trump slavil rok od uvedení do úřadu.

Hlavní příčinou sporu je osud přistěhovalců. Demokraté schválení dočasného rozpočtu podmiňují ochranou přistěhovalců, kteří do země přišli bez dokladů jako děti, což republikáni nechtějí připustit bez souhlasu se zdí na hranicích s Mexikem a dalšími výdaji na bezpečnost.

O víkendu pocítili uzavření úřadů hlavně turisté, protože zůstaly zavřené některé přírodní rezervace a muzea spravovaná státem. Po víkendu dopady pocítí zřejmě většina obyvatel. Ochromen může být odvoz odpadků nebo výuka na státních školách.