Praha - Senát se dnes rozhodl povýšit práva obcí v národních parcích. Uvolnit pravidla prodeje pozemků v zastavěných oblastech parků ale odmítl, stejně jako snahu vymezit časový rámec pro rozšíření bezzásahových zón v parcích. Změny novely nyní bude muset posoudit Sněmovna. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s většinou senátních úprav nesouhlasil, podle něj mění koncepci předlohy.

Senát chce nad rámec předlohy v zákoně zdůraznit, že účelem národních parků je také zajištění a podpora udržitelného rozvoje obcí na jeho území. Senátoři také chtějí v zákoně ponechat povinnost dohodnout například stanovení jednotlivých zón parku s obcemi na jeho území, nejen s radou parku. Rozhodující slovo ovšem nechávají ministerstvu životního prostředí.

Navrhovaný zákaz změn vodního režimu v národních parcích by podle Senátu neměl platit pro opatření na zlepšení retenční schopnosti krajiny. Horní komora chce také umožnit na území parku v případě potřeby regulaci počtu jakékoli přemnožené zvěře, což v ústavně-právním výboru horní komory prosadil senátor za ANO Jaroslav Větrovský.

Senátoři z jeho návrhů naopak odmítli pasáž, která by zrušila předkupní právo státu na pozemky v parcích. Senátor Václav Hampl z klubu KDU-ČSL zase neprosadil úplný zákaz chemického posypu v parcích, tedy i na silnicích prvních tříd.

Jeho kolegyně Jitka Seitlová naopak uspěla s ustanovením, které má uzákonit nárok na náhradu za omezení vlastnického práva na pozemcích i během dvouleté lhůty, v níž by se rozhodovalo o vyhlášení příslušného území za zvláště chráněné. Podobně jako ve Sněmovně nezískal dost hlasů její návrh, aby více než polovina území národních parků byla prohlášena do zhruba 30 let za nejpřísněji chráněnou zónu.

Zákon počítá s rozdělením parků do čtyř zón - na bezzásahovou zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny, kterou by tvořilo zastavěné území parku. Brabec senátorům řekl, že v případě Národního parku Šumava by se první zóna měla rozšířit ze současných 13 procent na dvojnásobek, další zóny by pak měly zaujímat 24 procent, 40 procent a deset procent území parku.

Vrácení novely s úpravami podpořilo po jejím čtyřhodinovém projednávání 54 ze 72 přítomných senátorů, jednotně proti byli jen zástupci Strany zelených. Pro zamítnutí novely, které doporučovaly výbory pro životní prostředí a zemědělství, nakonec hlasovali jen čtyři ze 70 senátorů.