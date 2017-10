Praha - Senát se bude zabývat průzkumem ložisek a možnou těžbou lithia v Česku dnes v podvečer. Návrh organizačního výboru senátoři zařadili na program schůze v těsném hlasování. Podpořili jej zejména senátoři ČSSD, ODS a hnutí ANO. Hlasy proti byly z klubů KDU-ČSL, Starostů a nezávislých.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by měl před senátory předstoupit s informací o lithiu po 17:00. Někteří senátoři v diskusi o programu zařazení bodu kritizovali. "Domníváme se jako klub STAN, že je to těžké politikum, které na plénum Senátu vůbec nepatří," řekl za Starosty Jan Horník. Lithium je podle něho věcí zákona. "Ať si to politici vyříkají jinde," dodal.

Senátorka za zelené Eliška Wagnerová dokonce soudí, že Senát není oprávněn se záležitostí zabývat. Poukázala mimo jiné na to, že vláda se zodpovídá Sněmovně.

"Dnes by to byla jen politická debata," mínil také Václav Homolka (KSČM). Vyslovil se pro to, aby se Senát těžbou lithia zabýval až na příštím jednání, tedy po sněmovních volbách.

Plénum návrh zařadilo na program o dva hlasy. Pro bylo 36 ze 69 přítomných senátorů, 27 hlasovalo proti.

Spor zejména mezi ČSSD a hnutím ANO vyvolalo memorandum o těžbě lithia s australskou firmou European Metals Holdings (EMH), které podepsal minulý týden ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Předseda ANO Andrej Babiš je označil za krádež za bílého dne. Senátor ODS Tomáš Jirsa uvedl, že horní komora by měla Babiše vyzvat, aby přestal šířit poplašné zprávy.

Memorandem se bude v pondělí zabývat na mimořádné schůzi i Sněmovna. Schůzi inicioval klub opoziční KSČM.