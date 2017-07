Praha - Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí.

Zvýšení nemocenské má stav vrátit do podoby před škrty způsobenými ekonomickou krizí. Nyní dostávají zaměstnanci od 15. dne nemoci 60 procent příslušného vyměřovacího základu, nově by od 31. dne nemoci měla dávka vzrůst o šest procentních bodů a od 61. dne na 72 procent. Novinka by měla zvýšit příští rok výdaje na nemocenské o 2,4 miliardy korun, v následujících dvou letech by to bylo 2,5 miliardy a 2,7 miliardy korun.

V prvních třech dnech nemoci zaměstnanec nedostává nic. Pak do 14. dne dostává náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Novela o vojácích z povolání má zpřesnit podmínky jejich nároku na příspěvek na bydlení, na některé složky služebního platu nebo na náhradu jízdních výdajů. Novela o zpravodajských službách předpokládá, že pod sněmovní kontrolu budou spadat všechny tajné služby, tedy i civilní rozvědka. Na činnost zpravodajců má navíc dohlížet taky pětičlenný nezávislý orgán.