Praha - Horní komora bude řešit zejména senátorské novely o přestupcích a o změně dvoukolového systému voleb do Senátu na jednokolový. Předpokládá se, že první dubnová schůze Senátu dnes skončí, další bude za tři týdny.

Část senátorů doporučila obnovit právo obcí trestat notorické narušitele pořádku zákazem pobytu až na tři měsíce. Kritici to mají za protiústavní. Senátní ústavně-právní výbor se kvůli tomu nedokázal shodnout na kladném ani odmítavém doporučení. Výbor pro veřejnou správu naopak doporučil návrh schválit.

Navrhovaný jednokolový způsob voleb do horní komory podle australského vzoru počítá s tím, že lidé by nově na jednom lístku stanovovali pořadí nejméně tří kandidátů; hlasy pro neúspěšné kandidáty by se připočítávaly úspěšnějším podle toho, jak se tito adepti na hlasovacích lístcích ve prospěch neúspěšného kandidáta umístili.

Dvě desítky senátorů v čele s Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL) navrhly novelu, která by měla ulevit majitelům nemovitostí. Novela má zajistit, že v některých případech by majitelé domů při jejich rekonstrukci nemuseli platit desítky tisíc korun za přemístění elektrického vedení.

Senátoři by se měli věnovat také některým evropským tiskům nebo pomoci krajanské komunitě ve Venezuele.