Praha - Daňová sleva na první dítě se zvýší, nárok na dětské přídavky se rozšíří a rodiče vícerčat budou mít vyšší rodičovskou. Senát to schválil beze změn v rámci novely o státní sociální podpoře, která také zavede možnost zrychleného čerpání rodičovského příspěvku. Změny ještě dostane k posouzení prezident republiky.

Senát novelu podpořil navzdory doporučení svého sociálního výboru, který chtěl v souladu s původní vládní předlohou zrušit kvůli administrativní náročnosti sledování docházky dětí do jeslí nebo mateřské školy při posuzování nároku na rodičovský příspěvek. Rodiče mohou dát dítě do jeslí nebo školky nejvýše na 46 hodin měsíčně, jinak o dávku přijdou.

Novela má rozšířit okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Přídavky se zvýší v rodinách, v nichž aspoň jeden rodič pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima.

Daňová sleva na první dítě by měla novelou vzrůst o 150 korun měsíčně, nově má činit 15.204 korun za rok. Změna ubere ze státního rozpočtu navíc 2,1 miliardy korun ročně. Rodiny s vícerčaty mají čerpat podle sněmovních úprav celkem 330.000 korun místo nynějších 220.000 korun.

Nárok na přídavky na děti by měly rodiny s příjmy do 2,7 násobku životního minima místo nynějšího 2,4 násobku. Navíc přídavky v rodinách, v nichž aspoň jeden rodič pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima, se mají zvýšit o 300 korun na 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte.

Předloha zruší nynější horní hranici čerpání rodičovského příspěvku 11.500 korun měsíčně. Rodič by mohl pobírat dávku až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, tedy 32.640 korun měsíčně. Na tuto částku budou mít nárok rodiče, kteří vydělávají víc než zhruba 81.000 korun. Do zaměstnání by se vraceli kolem jednoho roku dítěte.

Novela také zvýší po poslaneckých úpravách odměny pro pěstouny a zařadí doktorandy starší 26 let ve standardním denním studiu mezi takzvané státní pojištěnce. Znamená to, že stát by za ně nově hradil zdravotní pojištění.