Praha - Senát schválil novelu zákona o obalech, která od příštího roku znemožní zákazníkům získat v obchodech zadarmo plastové tašky, v nichž by si mohli odnést zboží. Bezplatné by mohly zůstat jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky. Změna zákona má v návaznosti na předpisy Evropské unie omezit objem plastového odpadu. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Zákon na návrh poslanců zpoplatňuje všechny plastové tašky bez ohledu na tloušťku jejich stěn. Vládní předloha přitom původně měla v souladu s unijní směrnicí zpoplatnit jen lehké tašky vzhledem k tomu, že silnější tašky většina obchodníků sama zpoplatňuje. Novela cenu plastových tašek přímo nestanovuje. Určuje pouze, že musí minimálně odpovídat nákladům na jejich pořízení.

"Podle návrhu zákona by tedy každý prodejce stanovil cenu plastových odnosných tašek sám. Musí však po spotřebiteli požadovat minimálně náhradu pořizovacích nákladů této tašky," řekl senátorům ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Nad návrhem zákona se pozastavil senátor Petr Vícha (ČSSD). Nejprve připomněl některé zásadní světové události z poslední doby, například americké údery na cíle v Sýrii, napjatou situaci kolem KLDR nebo příliv uprchlíků do Evropy. "Stovky úředníků řeší hlavní problém Evropské unie: aby nikdo nedaroval zadarmo igelitové tašky," řekl. "Kolegyně, kolegové, myslíte si, že Evropská unie opravdu směřuje správným směrem?" ptal se.

Ministr Brabec připustil, že ve světle současných událostí může tato změna vypadat jako malicherný detail. Uvedl však, že zpoplatnění lehkých tašek u některých řetězců znamenalo i snížení jejich spotřeby. "Dneska už jsou skutečně v moři ostrovy plastů, které potom mají velmi negativní vliv na biosféru," poznamenal.

Poslanci při schvalování ve Sněmovně upravili ve vládním návrhu míru recyklace a využití obalového odpadu do roku 2020. Recyklace by se měla podle vládní předlohy zvýšit ze 60 na 70 procent, přičemž celkově se mělo využít 80 procent obalů. Sněmovna na návrh svého výboru pro životní prostředí ale celkové využití snížila na 75 procent. I tak to bude více, než požaduje unijní směrnice.