Praha - Senát schválil dvě zdravotnické novely. Překvapivě beze změn prošla horní komorou norma, která zmírňuje požadavky na vzdělání sester a také uzákoňuje podmínky vzdělání pro poskytovatele tradiční čínské medicíny. Kritizuje to Česká lékařská komora, podle níž léčitelé nejsou zdravotníky nikde v Evropě. Ve druhé novele Senát schválil mimo jiné zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a možnost provést kastraci u potenciálních sexuálních násilníků. Předlohy nyní dostane k podpisu prezident.

Schválení první z novel beze změn požadoval ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), aby snížené požadavky na vzdělání sester mohly platit už od letošního září. Zdravotní sestry tak už nebudou muset po střední zdravotnické škole absolvovat tříleté bakalářské studium. Nově by jim místo toho měl stačit rok vyšší odborné školy. Cílem je zvýšit počet všeobecných a dětských sester, kterých podle ministra ve zdravotnictví chybí 2000. Změnu přivítal prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Debata se dnes vedla hlavně kolem zákonných pravidel pro vzdělání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny. Ludvík potřebu pravidel obhajoval tím, že nyní vzdělání, rozsah a kvalitu nabízené péče čínských léčitelů není možné ověřit. Proti uzákonění této metody se masivně stavěli hlavně lékaři v řadách senátorů, odmítl ji také senátní zdravotnický výbor. "Tím, že to vstoupí v platnost, se Česká republika stane vysmívaným ostrůvkem v rámci Evropy, kde jsme jedinou zemí, která léčitele řadí mezi zdravotníky," reagoval na schválení Kubek. Podle něj je to podpora a reklama byznysu, snaha vzbudit dojem, že tato skupina je něco jiného než jiní léčitelé.

Pokud by někdo chtěl činnost léčitelů regulovat, měl by navrhnout samostatný zákon, shodl se Kubek s předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpánem Svačinou. Podle něj čínská medicína nemá dostatečné vědecké doklady o svém léčebném účinku.

Bouřlivě senátoři debatovali také o behaviorální analýze (ABA), která se užívá při terapii lidí trpících autismem. I pro ni novela uzákoňuje vzdělávací podmínky. "Budeme mít ABA jako jedinou možnou terapii, která bude uzákoněna, to je nefér vůči jiným," uvedla senátorka a dětská neuroložka Alena Dernerová (za SD-SN). Jiní senátoři oponovali, že tato metoda pomáhá.

V novele na rozdíl od doporučení zdravotnického výboru zůstala také pasáž týkající se zdravotnických záchranářů. Ti před nástupem do výjezdní skupiny budou muset absolvovat roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním úseku, na úseku intenzivní péče nebo úseku akutního příjmu.

Novela o specifických zdravotních službách prodlužuje z jednoho na dva roky platnost posudků o zdravotní způsobilosti dítěte, které jsou potřebné například pro školy v přírodě a letní tábory. Novela rovněž umožní ve zvlášť odůvodněných případech provést kastraci u pacienta, "který ještě násilný sexuálně motivovaný trestný čin nespáchal". Hranice věku pacienta, u něhož bude možné za zákonem stanovených podmínek provést kastraci, se sníží z 25 na 21 let. Zákon také nově nařizuje, že poskytovatel zdravotních služeb musí pacienta, který se vyhýbá ochrannému léčení, hlásit policii, která ho zadrží.

V oblasti posudkového lékařství má vládní předloha zavést možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku. Ve Sněmovně návrh odolal snahám upravit podmínky pro umělé oplodnění prostřednictvím anonymního dárcovství nebo snížit hraniční věk ženy z 49 na 45 let. Do novely se nedostala ani úprava, která by zakázala donošení dítěte náhradní matkou s výjimkou blízkých příbuzných.