Washington - Vysloužilý generál námořnictva James Mattis se stal prvním potvrzeným členem vlády amerického prezidenta Trumpa. Do funkce ministra obrany ho dnes výraznou většinou hlasů schválil Senát, informovala agentura Reuters.

Trump dnes podepsal zákon schválený tento týden oběma komorami Kongresu, který Mattisovi umožní usednout do křesla šéfa Pentagonu, ačkoli pro výkon politické funkce nesplňuje zákonný požadavek, podle něhož by měl být mimo aktivní vojenskou službu minimálně sedm let.

Mattis působil v řadách amerických ozbrojených sil do roku 2013.

Senát potvrdil Johna Kellyho jako ministra vnitřní bezpečnosti

Americký Senát v pátek místního času (v noci na dnešek SEČ) výraznou většinou hlasů schválil do funkce ministra vnitřní bezpečnosti vysloužilého generála námořní pěchoty Johna Kellyho. Informovala o tom agentura Reuters.

Kelly se tak stal druhým potvrzeným členem vlády prezidenta Donalda Trumpa. Krátce před ním schválil Senát do funkce ministra obrany Jamese Mattise. Pro Kellyho hlasovalo 88 senátorů, 11 bylo proti a jeden se zdržel hlasování, napsala agentura Reuters.

Trump již dříve uvedl, že Kelly bude stát v čele naléhavého úkolu zastavit nelegální přistěhovalectví a zajistit hranice. Pokud Trump dodrží své sliby z kampaně, ponese Kellyho ministerstvo odpovědnost za přísnější prověřování přistěhovalců přicházejících do USA.

Ministerstvo by rovněž mělo realizovat Trumpovy plány týkající se imigrantů, kteří žijí v zemi nelegálně. Nový prezident v kampani mimo jiné prohlásil, že chce vyhostit všech zhruba 11 milionů lidí, kteří se podle odhadů v USA zdržují nezákonně. Řekl, že chce ukončit i právo na získání občanství pro děti přistěhovalců narozené v USA.

Kelly také podporuje Trumpovy plány vystavět na americko-mexické hranici zeď, která má zastavit příliv ilegálních migrantů do USA. Podotkl ale zároveň, že pouhá fyzická bariéra problém nevyřeší.

Kelly se účastnil války v Perském zálivu, působil jako asistent vrchního velitele sil NATO v Evropě a velel americkým jednotkám v západoirácké provincii Anbár. Působil též jako velitel Jižního velitelství amerických ozbrojených sil (se zodpovědností mimo jiné za oblast Guantánama).

V minulosti Kelly Washington kritizoval za nedořešení situace kolem Guantánama, které Trumpův předchůdce Barack Obama při svém nástupu do funkce slíbil zrušit, a kritizoval Obamu i ohledně údajně nedostatečné ochrany hranice s Mexikem.

Demokraté v Senátu zdrželi schválení Pompea ředitelem CIA

Zástupcům Demokratické strany v americkém Senátu se podařilo pozdržet schválení Mikea Pompea do funkce ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA). Kvůli námitkám tří demokratických senátorů, kteří protestovali proti příliš rychlému potvrzování kandidátů nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, bude Senát o Pompeovi hlasovat až v pondělí.

Trumpovi republikáni, kteří mají v 100členném Senátu většinu 52 křesel, se podle agentury Reuters v pátek s demokraty přeli o schvalování kandidátů na funkce ve vládě a v dalších vysokých pozicích.

Republikáni podle agentury Reuters doufali ve schválení nejméně sedmi kandidátů v průběhu pátku. Demokraté si ale stěžovali, že se republikánští senátoři snaží prosadit potvrzení kandidátů do funkcí příliš rychle, ačkoli mnozí kandidáti nepodali včas finanční a další informace o své osobě.

Senát v pátek nejprve výraznou většinou schválil do funkcí ministra obrany Jamese Mattise a ministra pro vnitřní bezpečnost Johna Kellyho. Demokratičtí senátoři Ron Wyden z Oregonu, Richard Blumenthal z Connecticutu a Patrick Leahy z Vermontu se ale vzepřeli proti potvrzení Pompea do funkce ředitele CIA a požadovali, aby bylo na "prověření a diskusi" ohledně Pompeovy nominace vyčleněno více času.

Republikáni demokratické senátory kritizovali, že zbytečně schválení Pompea odkládají a CIA proto kvůli nim zůstane přes víkend bez vedení.

"Vyzývám členy Senátu, aby splnili svou ústavní povinnost a rychle potvrdili mé zbývající vysoce kvalifikované kandidáty, abychom mohli začít bez prodlení pracovat pro blaho amerického lidu," uvedl Trump v prohlášení.