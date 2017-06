Praha - Senát dnes podle očekávání ovládla debata o tradiční čínské medicíně a o behaviorální analýze (ABA), která se užívá při terapii lidí trpících autismem. Sněmovna chce pro tyto metody uzákonit vzdělávací podmínky. Podle kritiků by to ale povýšilo tyto metody nad ostatní.

"Budeme mít ABA jako jedinou možnou terapii, která bude uzákoněna, to je nefér vůči jiným," uvedla senátorka a dětská neuroložka Alena Dernerová (za SD-SN). Podobně reagovala na základě svých zkušeností i místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL a nezávislí. Za uzákonění metody, která pomáhá, se naopak postavili senátorka Daniela Filipiová (ODS) a předseda Strany práv občanů Jan Veleba.

Uzákonění rozsahu vzdělání pro poskytovatele čínské medicíny obhajoval ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). "Jde o doplnění, které představuje potřebný zákonný rámec pro vznik a formální uznání uvedených oborů," uvedl ministr. Podle něj je potřeba v této oblasti regulace a kontrola, aby se čínská medicína neprovozovala "na každém rohu".

Proti se postavili takřka všichni lékaři v řadách senátorů. Bývalý předseda senátního zdravotnického výboru Jan Žaloudík (ČSSD) mimo jiné uvedl, že Univerzita Hradec Králové, kde by se čínská medicína podle ministra měla vyučovat, s tím začne možná až za několik let.

Novela má zajistit především to, že zdravotní sestry už nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání. Stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Změna by měla nastat od září. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.