Praha - Senát odmítl zpřísnění podmínek pobytu a zaměstnávání cizinců v Česku, které u poslanců prosadilo ministerstvo vnitra v rámci novely cizineckého zákona. Bylo by to v rozporu s ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR, rozhodli dnes senátoři. Novelu tak dostane Sněmovna k opětovnému projednání.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) výtky odmítl s tím, že podle jeho úřadu jsou neopodstatněné. "My tam kolizi s ústavou nevidíme," prohlásil. Připomeněl, že novelu poslala Sněmovna do Senátu hlasy 148 poslanců. To je víc, než kolik je třeba k přehlasování veta horní komory. Novela je podle ministra potřebná i kvůli regulaci ekonomické migrace.

Bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) namítal, že návrh například nepřípustně ruší dozor státních zástupců nad výkonem zajištění cizinců v detenčních zařízeních nebo omezuje právo na sloučení rodin cizinců. "V této podobě je návrh neústavní a je v rozporu s evropským právem a lidskoprávními smlouvami," uvedl ministr. Zamítnutí novely vedle obhájců lidských práv požadovala také Hospodářská komora ČR.

Novela má mimo jiné po vzoru azylového zákona umožnit zastavení řízení o povolení pobytu, pokud by se cizinec bez vážného důvodu k řízení nedostavil, lhal by nebo předkládal padělané doklady. Na řízení má mít vliv také cizincovo odsouzení pro úmyslný trestný čin. Podnětem byly nedávné problémy se zahraničními pracovníky v některých českých průmyslových zónách.

Omezit nežádoucí ekonomickou migraci má novela postihem takzvaného skrytého agenturního zaměstnávání bez povolení úřadu práce. Zavádí také kategorii nespolehlivého zaměstnavatele v případě jeho zadlužení, neplacení pojistného za zaměstnance nebo nelegálního zaměstnávání. Taková firma by cizince nemohla zaměstnávat. Proti tomu protestovaly zaměstnavatelské svazy.

Novela počítá rovněž s tím, že pracující cizinci budou moci zůstat v ČR až půl roku bez toho, aby museli po třech měsících žádat o prodloužení víz. Podnikající cizinci by mohli zůstat až dva roky, pokud by se jejich aktivity týkaly významné investice.

Změna zákona je nutná kvůli směrnicím EU, které byly schváleny před třemi lety. Nově má být v zákoně zaveden nový institut karty vnitropodnikového zaměstnance. Karta umožní cizincům být v Česku až půl roku, pokud pracují na pozici manažera, specialisty či stážisty ve firmě nebo korporaci, která má sídlo mimo Evropskou unii. Až půl roku by v zemi mohli pracovat také cizinci, kteří přijeli kvůli sezonní práci.