Praha - Legální držitelé zbraní nedostanou právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti České republiky. Změnu měla přinést novela ústavního zákona o bezpečnosti, Senát to dnes ale neschválil. Změna by podle odpůrců novely byla nepotřebná a zneužitelná.

Ústavní novelu předložila Sněmovna ještě v předchozím složení před říjnovými volbami. Snaha o doplnění ústavního pořádku byla reakcí na směrnici Evropské unie, která zpřísňuje podmínky držení zbraní. Novela by ale podle jejích kritiků nezabránila nutnosti převzít směrnici do českého práva. "Senát by ze sebe šašky v případě ústavy dělat neměl," uvedl v této souvislosti senátor KDU-ČSL Jiří Čunek.

Unijní směrnice má od září příštího roku zpřísnit regulaci zbraní a některé z nich pod záminkou boje proti terorismu zakázat. Opatření se bude týkat i sběratelů zbraní, mysliveckých sdružení nebo sportovních střelců.

Pro novelu, která by zavedla právo nabývat, držet a nosit zbraně pro zajišťování bezpečnosti státu, hlasovalo 28 z 59 přítomných senátorů. Pro schválení ale byla potřeba třípětinová většina, tedy 36 hlasů. Pro zamítnutí novely hlasovaly dvě desítky senátorů. Úpravy novely nikdo nenavrhoval vzhledem k tomu, že nová Sněmovna by o nich nemohla rozhodnout.

Novelu před senátory obhajoval poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, který v listopadu 1989 jako policista zasahoval proti demonstrantům v Praze. Poukázal na to mimo jiné předseda senátorů STAN Jan Horník. Část senátorů při Ondráčkově vystoupení na protest opustila jednací sál.

Mezi zastánce novely patřil ministr vnitra Milan Chovanec, mezi odpůrce bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (oba ČSSD). Podle Dienstbiera by novelu mohly zneužít ozbrojené skupiny, které by se rozhodly brát moc do vlastních rukou. Michael Canov (SLK) si postěžoval, že se projednávání novely v Senátu několik měsíců odkládalo a horní komora Parlamentu ji projednávala za mizivého zájmu předkladatelů. "V honbě za volebními hlasy se jednalo o jeden grandiózní podvod," mínil senátor.

Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil namítal, že novela měla být přijat v rámci "principu předběžné opatrnosti" s ohledem na to, že Evropská komise chystá další zpřísnění regulace zbraní. O novelu stálo ministerstvo vnitra, aby mohlo připravit navazující zákon o využívání zbraní k potřebě vnitřní bezpečnosti. Normu chce ministerstvo předložit do května 2019 spolu s novými zákony o zbraních a střelivu.

Ústavní novela poslanců ČSSD, ANO, KSČM a ODS měla do ústavního pořádku zavést to, že čeští občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně k naplňování úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Česko by podle ní výslovně uznalo, že držení a nošení zbraní, pokud je v souladu se zákonem, je součástí zajišťování bezpečnosti ČR.