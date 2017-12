Praha - Senát nepodpořil žádné zmírnění protikuřáckého zákona, který letos zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách. O zmírnění usilovali signatáři petice. Chtěli mimo jiné obnovit kuřácké prostory v restauracích nebo nechat na provozovatelích malých barů, pivnic či hospůdek, zda v nich kouření povolí. I když změny podpořil senátní výbor pro lidská práva, horní komora se k nim dnes postavila záporně.

V několikahodinové, místy vypjaté debatě se v Senátu střetli zastánci a odpůrci zákazu kouření. Argumentovali nejčastěji ochranou zdraví, zatímco zastánci poukazovali na svobodu člověka a nedůstojnost těch, které jejich záliba v tabákových výrobcích vyhání na ulice. "Je to jenom zloba dobrotrusů, kteří nám zakázali to či ono. Já nechci přestat kouřit, mně to baví," uvedl místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). "Kuřte si, jak chcete, ale nesmíte obtěžovat svým kouřením nekuřáka," oponoval Zdeněk Brož z klubu KDU-ČSL.

Senátní výbor navrhl "v provozovnách stravovacích služeb o výměře do 50 metrů čtverečních" nechat rozhodnutí na provozovateli, zda zařízení bude, či nebude kuřácké; zákaz kouření ovšem měl být zachován v době podávání hlavních jídel. V ostatních restauracích měla být oddělená kuřárna bez obsluhy za podmínky, že bude vybavena ventilací a nebudou mít do ní přístup lidé mladší 18 let.

Podobný cíl sleduje podání k Ústavnímu soudu, které v březnu předložila dvacítka senátorů v čele s Kuberou a Ivo Valentou (za Stranu soukromníků). Senátoři u Ústavního soudu napadli také ustanovení, které přenáší na hospodské odpovědnost za škodu způsobenou podnapilými osobami, což doporučil zrušit rovněž výbor pro lidská práva. Chtějí také zrušit omezení prodeje a podávání alkoholu či tabákových výrobků na akcích, které jsou určeny převážně dětem.

Petice, kterou podepsalo přes 23.000 lidí, byla podle jejích organizátorů namířena ke zrušení absolutního zákazu kouření v restauracích a hospodách. Ty se podle odpůrců zákona potýkají po jeho zavedení s úbytkem hostů a některé tak krachují kvůli poklesu tržeb. Zastánci protikuřáckého zákona, který zavedl zákaz konzumace tabákových výrobků ve veřejných budovách, oponují studiemi o škodlivosti kouření včetně pasivního na lidské zdraví.

Zákaz kouření pod hrozbou finančních sankcí platí ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Norma zavedla také zákaz kouření na nástupištích a užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech nebo prodej cigaret v automatech.