Praha - Elektronická evidence tržeb (EET) by se podle Senátu neměla vztahovat na živnostníky a firmy, jejichž roční obrat nepřesáhne 750.000 korun. Horní komora tuto změnu doporučila vládě. Podle oponentů se ale případnou změnu nepodaří přijmout včas, tedy do zahájení další vlny EET na jaře příštího roku. Senát také přijal novelu, podle které by se EET neměla vztahovat na sociální ústavy, nemocnice a část lékařských ambulancí.

Nastupující vláda Andreje Babiše (ANO) se doporučením Senátu nemusí řídit, i když i Babiš loni sliboval zavedení paušální daně nebo výjimku pro živnostníky s ročním obratem do čtvrt milionu korun. Zrušení či korekci EET měly v programu mnohé ze stran, které se v říjnových volbách dostaly do Sněmovny.

Senát přijal doporučení na základě petice, která požaduje zrušení EET. To ale horní komora odmítla. Senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) neúspěšně požadoval nezavádění třetí a čtvrté vlny EET během příštího roku. Variantně navrhoval také to, aby se EET nevztahovala na živnostníky s obratem do jednoho milionu korun ročně, pro což ale hlasovalo jen 19 senátorů.

Tvůrci petice tvrdí, že EET přinesla podnikatelům nárůst byrokracie, ale šedou ekonomiku výrazně neomezila a zvýšení daňových příjmů nezlepšila s výjimkou restauračních zařízení. Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová, která je kandidátkou na ministryni, kritice oponovala a řekla, že EET podporuje většina podnikatelů. Systém podle ní funguje. "Celkově bylo zaevidováno už více než 3,5 milionu tržeb v celkové hodnotě stovek miliard korun," řekla senátorům. Do EET, která má podle ministerstva zlepšit daňové příjmy o 18 miliard korun, je nyní zapojeno zhruba 160.000 podnikatelů

Elektronická evidence tržeb začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Po hotelech a restauracích se od března letošního roku zapojily do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Třetí fáze má začít 1. března příštího roku a týká se občerstvení nebo farmářských trhů, čtvrtá fáze zahrne řemeslníky a má začít v červnu 2018.

Senát požaduje vynětí sociálních ústavů a ambulancí z EET

EET by se neměla vztahovat na sociální ústavy, nemocnice a část lékařských ambulancí. Počítá s tím senátorská novela, s jejímž návrhem se ztotožnil Senát. Normu nyní dostanou k projednání vláda a Sněmovna. Poslanci by podle žádosti senátorů měli změnu schválit ve zrychleném řízení, aby byla přijata včas.

Spoluautor předlohy Vladimír Plaček (ČSSD) doporučil účinnost novely odložit ze začátku na konec února příštího roku, tedy těsně před start další vlny zavádění EET. Plaček změnu zdůvodnil tím, že současný zákon vyjímá z povinnosti evidovat hotovostní tržby jen příspěvkové organizace v sociální oblasti a zdravotnictví, pro ostatní by platila od března příštího roku. "Jedná se o nápravu určité nerovnosti z pohledu zařízení sociálních služeb a zdravotnických zařízení," uvedl.

Objem hotovostních plateb v těchto zařízeních je přitom podle Plačka nízký, v řádech tisíců až desetitisíců korun ročně. Většina plateb je hrazena pojišťovnou. Praktičtí lékaři by se mohli vyhnout EET i legálně, když se s pacienty dohodnou na bezhotovostních platbách, což by ale bylo málo komfortní například pro seniory, podotkl Plaček.

EET by měla být podle předlohy zachována pro ambulance v oborech klinická stomatologie, ortodoncie a dentální hygienista a pro zařízení poskytující služby reprodukční medicíny, stejně jako pro lékárny. Plaček podotkl, že zejména ve stomatologických odbornostech jsou platby od pacientů vyšší a lékárny už platby elektronicky evidují.

Pod předlohou jsou podepsáni kromě sociálních demokratů zástupci KDU-ČSL, ANO, KSČM a Severočechů.