Praha - Senátní ústavně-právní výbor odmítl úpravu hranic 17 z 81 senátních volebních obvodů. Rozhodl tak dnes navzdory varování ministerstva vnitra, že by to mohlo vést ke zneplatnění podzimních voleb v pěti senátních obvodech. Výbor chce po vládě novou úpravu, která by znamenala větší územní stálost obvodů.

Změnu hranic obvodů doporučil minulý týden zamítnout také senátní výbor pro veřejnou správu. Pokud se s tím horní komora na středeční schůzi ztotožní, bude to poprvé za dvě desetiletí, kdy takováto novela nebude přijata. V případě volebních zákonů totiž Sněmovna nemůže Senát přehlasovat.

Novela o změně hranic je desátou v pořadí. Vnitro ji připravilo kvůli tomu, aby každý senátor zastupoval v souladu se zákonem zhruba stejný počet obyvatel. Změny ale podle kritiků berou v úvahu pouze demografické hledisko, nikoli spádovost území obvodů. Navíc se kvůli těmto změnám stává, že někteří voliči mohou volit senátora nikoli jednou za šest let, ale v kratším či delším časovém období.

"Někteří voliči jsou tak zcela zbaveni volebního práva," uvedl bývalý ministr a někdejší šéf Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier (ČSSD). Podle něj je to větší porušení volebního práva než rozdíly v počtu obyvatel v obvodu. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna uvedl, že zamítnutí by mohlo vést ke zrušení výsledku podzimních voleb v některých obvodech, pokud by se kvůli rozdílům v počtu obyvatel na Nejvyšší správní soud obrátili neúspěšní kandidáti. "To riziko je poměrně velké," míní Mlsna.

Každý senátor má podle platných pravidel zastupovat zhruba stejný počet obyvatel ve svém obvodu, přípustná odchylka je 15 procent. Podle zjištění Českého statistického úřadu byl limit překročen na Berounsku, Mělnicku, Kladensku, Benešovsku a Kolínsku. Lidí naopak příliš ubylo na Sokolovsku, Bruntálsku a Karvinsku. Kvůli tomu se by se musely posunout i hranice sousedních volebních obvodů, které by buď dostali nové voliče, nebo o ně přišli.