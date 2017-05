Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) chce obhájit kariérní řád učitelů ve Sněmovně a práci na novele dokončit. Uvedla to 31. května na briefingu po jednání Senátu, který novelu vrátil se změnami poslancům. Demisi, kterou Valachová podala k dnešnímu datu kvůli kauze se sportovními dotacemi, nestahuje. O situaci bude mluvit s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), termín neuvedla.

Praha - Senát chce v rámci zavedení učitelského kariérního řádu zvýšit příplatky třídním učitelům. Měli by dostávat 3000 korun měsíčně, tedy dvojnásobek částky schválené Sněmovnou. Finančně by si měli polepšit pedagogové vykonávající některé specializované činnosti, které by ale měly být zredukovány. Horní komora o tom dnes rozhodla po více než čtyřhodinovém projednávání novely o pedagogických pracovnících. Změny budou muset posoudit poslanci. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) chce obhájit kariérní řád učitelů ve Sněmovně a práci na novele dokončit. Demisi, kterou Valachová podala k dnešnímu datu kvůli kauze se sportovními dotacemi, nestahuje.

Valachová navrhované změny odmítla vzhledem k tomu, že navýšení není finančně zajištěno. "Návrhy by nebyly dostatečně rozpočtově kryty a způsobovaly by rozbroje v pedagogických sborech," uvedla ministryně. Schválení novely beze změn se jí nepovedlo prosadit od dva hlasy - pro bylo 34 přítomných senátorů. Pro zamítnutí novely hlasovalo 26 senátorů.

Kariérní řád učitelů počítá s tím, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. Každý začínající učitel bude muset absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením ve škole, kde bude působit. Pomáhat by mu měl takzvaný uvádějící učitel za příplatek 3000 korun měsíčně, nebo 1500 korun při sníženém úvazku.

Třítisícový příplatek budou mít ze zákona rovněž učitelé třetího stupně za to, že budou zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovat a koordinovat vzdělávací a výchovnou činnost učitelů. Celkem by si díky postupu do vyššího tarifního stupně měli podle Valachové polepšit o 5000 korun měsíčně. Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny v roce 2021.

"Já svou demisi nestahuji. Chtěla bych dokončit kariérní řád," uvedla Valachová s tím, že s kariérním řádem spojila svou demisi. "Demisi má pan prezident, on tedy rozhoduje o jejím dalším osudu," dodala.

Prezident Miloš Zeman dosud neoznámil, jak bude v souvislosti s jejím odvoláním postupovat. Podle dopoledního vyjádření Sobotky by však neměl otálet, protože ministerstvo potřebuje řádné vedení, aby mohlo intenzivně jednat o rozpočtu na příští rok.

Sněmovna může vrácenou novelu projednávat nejdříve na své další schůzi, která má začít 27. června. Vrácený návrh sice musí předseda Sněmovny zařadit na program nejbližší schůze, nejdřív však deset dní poté, co ho obdrží poslanci. Na nynější schůzi, která má skončit v pátek 9. června, se to už nestihne. Podle zákona musí předseda Sněmovny novelu na program zařadit, jednací řád ale už neukládá, že ji poslanci musí také projednat.

Demisi Valachové poslal na Pražský hrad Sobotka v pátek, zároveň navrhl na ministra současného náměstka Stanislava Štecha. Valachová dnes zmínila, že jí prezident čas na přemýšlení o odchodu z funkce.

Valachová se rozhodla rezignovat k 31. květnu, aby převzala politickou odpovědnost za kauzu, v níž figuruje její bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová. Je podezřelá z toho, že se domlouvala se šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací. Svou rezignaci Valachová oznámila v době, kdy vládu odmítal opustit kvůli podezřením z obcházení daní či ovlivňování médií bývalý vicepremiér Andrej Babiš (ANO).