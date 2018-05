Praha - Senát by mohl ve vládní novele vodního zákona zlepšit podmínky pro vodáky. Jeho územní a ekologický výbor dnes doporučil plénu, aby do předlohy vložilo ustanovení, podle kterého by nejmenší možný průtok řek zohledňoval nově také rekreační plavbu. Sněmovna stejný pozměňovací návrh, jak jej předložili občanští demokraté, neschválila.

Senátní výbor úpravu předloženou Milošem Vystrčilem (ODS) podpořil navzdory nesouhlasnému stanovisku ministerstva životního prostředí. Náměstkyně ministra Berenika Peštová upozorňovala na to, že záležitost řeší nařízení vlády.

V řekách jsou neprůjezdná místa často pod jezy, z nichž odebírají vodu elektrárny, stojí v důvodové zprávě. Na tyto elektrárny by úprava v případě jejího přijetí částečně dopadla - v době zhruba čtyřměsíční vodácké sezony vždy přes den. Předkladatelé ale argumentují tím, že vodáků jsou statisíce a vodní turistika vytváří obrat ve stamilionech korun.

Územní a ekologický výbor doporučil plénu podobně jako dříve hospodářský a zemědělský výbor i různá zpřesnění novely. Ústavně-právní výbor doporučil předlohu zamítnout. Senát rozhodne ve čtvrtek, v případě úprav i zamítnutí by novelu dostala Sněmovna k novému projednání.

Předloha má mimo jiné zpřísnit požadavky na odvoz obsahu septiků u rodinných domů. Lidé by museli odvoz fekálií do čistírny odpadních vod od roku 2021 dokládat, a to za dva roky zpětně. Novela nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Spravovat poplatky bude nově Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí.