Praha - Zmírnění pravidel pro předkládání majetkových přiznání obecními politiky bude Senát schvalovat na schůzi, která začne 17. května. Rozhodl o tom dnes organizační výbor horní komory. ČTK o tom informovala její tisková tajemnice Eva Davidová.

Novela zákona o střetu zájmů má zajistit, že údaje o movitém majetku a závazcích komunálních politiků budou neveřejné. U představitelů malých obcí, kteří za obecní funkci nepobírají plat, budou veřejné jen údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách.

Důvodem přijatých změn je snaha zabránit odlivu uchazečů o místa v zastupitelstvech, který podle zástupců samospráv hrozí zejména v malých obcích při podzimních komunálních volbách.

Senátoři budou schvalovat také novelu vodního zákona, která má mimo jiné pro lidi zpřísnit požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Lidé budou muset dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod, ale až od roku 2021. Komunální čističky dál budou moci přijímat odpadní vodu od firem. Novela umožní nově zřizovat stanové tábory v záplavových územích, což nyní nelze.

Horní komora bude schvalovat rovněž novelu, která má upravit podmínky využívání genetických zdrojů, nebo vznik nového garančního fondu, do něhož mají cestovní kanceláře odvádět desetinu procenta svých ročních tržeb. Ve fondu by se mělo do dvou let nashromáždit 50 milionů korun. Zřízení fondu reaguje podle ministerstva pro místní rozvoj na požadavek EU na plnou úhradu plateb klientům při úpadku cestovní kanceláře.