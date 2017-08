Račice (Litoměřicko) - Nepříliš vydařené semifinále závodu na 1000 metrů na mistrovství světa, v kterém postoupili až z posledního možného třetího místa, se nakonec pro český deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel ukázalo být výhodou. Poslalo je totiž až do deváté dráhy, takže mohli nenápadně útočit daleko od největších favoritů. Přineslo jim to bronzovou odměnu.

Nemuseli se ohlížet na soupeře. "Kdybychom jeli vedle Němců nebo Srbů, tak by to nedopadlo, asi by nás psychicky lámalo, kdyby nám poodjeli. Tím, že jsme byli na straně, jsme to tolik nevnímali a mohli si jet podle sebe," líčil Havel. Také Špicar uznal, že devátá dráha byla výhodou. "Byli jsme tam dost odstrčení od celého pole a mohli si jet svůj závod. Sice jsme byli daleko od tribuny, ale tu podporu jsme dost cítili," řekl.

Zásadní ale také bylo, že jim závod sedl mnohem lépe než ve čtvrtečním semifinále. "Tohle byla úplně jiná jízda, úplně jiná liga. Jsem rád, že nám to vyšlo na finále. V semifinále jsme to odjeli tak z povinnosti, hodně jsme si to proboleli. Ve finále nám to hodně sedlo a dopadlo úplně jinak," pochvaloval si Havel.

Společně s Radkem Šloufem a Janem Štěrbou tvoří elitní český čtyřkajak, který v Račicích závodí na nově olympijské pětistovce. Do deblkajaků se posádka rozdělovala na jaře, Špicar s Havlem si společnou loď vyzkoušeli na soustředění v Americe. "Tam jsem zjistili, že by nám to mohlo jít, jezdilo se nám dobře. Na jaře jsme vyhráli nominaci na kilák, v Szegedu naši kilákovou výkonnost potvrdili a kluci si vzali pětistovku," vyprávěl čtyřiadvacetiletý Špicar.

Stejně jako ve čtyřkajaku je na háčku. Havel, který ve větší posádce sedí na druhé pozici, si na deblkajaku užívá roli zadáka. "Je to pro mě změna a takové nakopnutí, je to něco jiného. Kuba výborně zvládá závody hlavou a jde mu to tam. Já to můžu kopírovat, nemusím přemýšlet, je to všechno na Kubovi," vykládal s úsměvem.

Odpoledne je čeká semifinále na čtyřkajaku. "Těším se na čtyrák, taky nám to na něm jde, a když se probojujeme do finále a nestane se nic zlého, tak se můžeme těšit na nějaký pěkný výsledek," dodal Havel.