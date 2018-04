Londýn - Atletky s vyšší hladinou mužských hormonů, jako je například půlkařská hvězda Caster Semenyaová, nebudou moci závodit na tratích od 400 metrů po míli, pokud se nepodrobí léčbě zaměřené na snížení množství testosteronu v těle. Nové pravidlo, které by mělo platit od listopadu, podle řady zahraničních médií plánuje ve čtvrtek oznámit mezinárodní atletická federace IAAF. Obdobnou úpravu v roce 2015 zrušila sportovní arbitráž CAS, ale tentokrát se vedení světové atletiky opírá o analýzy, že takto disponované atletky mají výhodu oproti soupeřkám.

Sedmadvacetiletá Semenyaová je na osmistovce úřadující světovou šampionkou i olympijskou vítězkou. Na loňském mistrovství světa v Londýně navíc přidala bronz na patnáctistovce. Stejnou kombinaci disciplín zvolila na nedávných Hrách Commonwealthu, kde oba závody vyhrála. Očekávaná změna pravidel pro ni bude znamenat nutnost užívání léků na snížení hladiny testosteronu, pokud bude chtít v roce 2019 obhajovat světový titul a o rok později olympijské zlato. Nebo může přejít k delším tratím, což po triumfu na Hrách Commonwealthu naznačila jako výhledovou možnost do budoucna.

Jihoafričanka Semenyaová podobnou léčbu podstupovala už od roku 2011, kdy se IAAF poprvé pokusila omezit závodění atletek s vysokým množstvím testosteronu. Tehdy to mělo negativní vliv na její výkonnost. Na olympiádě v Londýně prohrála s Ruskou Marií Savinovou, která ale dodatečně o zlato přišla kvůli pozitivnímu dopingovému testu.

CAS pravidlo v roce 2015 zrušila s vysvětlením, že zvýhodnění těchto atletek nebylo vědecky prokázáno. Pozdější studie zpracované vědci ve spolupráci s IAAF ale přinesly důkaz. Jedna z nich analyzovala výkony 1332 atletek na MS 2011 a 2013. Prokázalo se, že přirozeně zvýšená hladina testosteronu znamená výhodu od 1,8 po 4,5 procenta ve srovnání s atletkami s běžnými ženskými dispozicemi.

Prezident IAAF Sebastian Coe na březnovém zasedání vedení světové atletiky řekl, že snahou funkcionářů je zaručit spravedlivé závody. "Není to o podvádění, protože žádná atletka nepodvádí. Je to o naší odpovědnosti zajistit rovné podmínky. Rozdělujeme dvě klasifikace svých soutěží, mužské a ženské závody. To znamená, že musíme stanovit jasná kritéria pro tyto dvě kategorie," uvedl.