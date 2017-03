Jihlava - Hokejisté Jihlavy vyhráli i druhé utkání baráže o extraligu, když po výhře na ledě Karlových Varů porazili doma Pardubice 4:3 v prodloužení. Utkání rozhodl svým druhým gólem v 63. minutě Filip Seman. Dukla tak vede s pěti body tabulku. Pardubice získaly první bod a jsou poslední, k výhře Dynamu nepomohly ani dvě branky Lukáše Nahodila.

Dukla vstoupila i do svého druhého barážového utkání výborně. Poprvé domácí publikum rozjásal Radek Hubáček, jenž na konci 13. minuty dorazil Kajínkovu střelu, kterou gólman Pardubic Martin Růžička neudržel. O necelé dvě minuty později bylo na Horáckém zimním stadionu ještě veseleji, protože zkrácenou přesilovou hru dokázal využít Zeman.

Osm vteřin před koncem třetiny vrátil ale Pardubice do hry po samostatném úniku při přesilovce Tomášek, který překonal Škarka, jenž dostal tentokráte šanci v brance Dukly místo Svobody.

Ve druhé třetině měli hosté více ze hry a i svou druhou branku vstřelili v početní výhodě. V 34. minutě po teči Lukáše Nahodila bylo srovnáno. Dukla strhla vedení podruhé v zápase na svou stranu na začátku třetí části hry, kdy se v přesilovce prosadil Seman, který procedil puk mezi Růžičkovými betony.

Pardubice srovnaly při hře čtyři na čtyři, kdy se po závaru před brankovištěm se nejlépe zorientoval Nahodil. Vítěze zápasu nakonec určilo až prodloužení, ve kterém se dostal do brejku Seman a rozjásal fanoušky Dukly.

Hlasy trenérů po zápase

František Zeman (Jihlava): "Před výbornou kulisou jsme předváděli výborný hokej. Osm vteřin před koncem první třetiny jsme si nechali dát laciný gól. Museli jsme si ho ukázat, protože byl opravdu hodně laciný. Zaplaťpánbůh za to, že jsme ten gól v prodloužení dali. Myslím si, že od začátku zápasu jsme šli více za vítězstvím než soupeř. Dneska chytal Kuba Škarek, protože posloucháme pokyny trenéra gólmanů, kterému věříme. Doufám, že lidé v neděli zase přijdou, mělo by být znovu plno."

Otakar Janecký (Pardubic): "Před zápasem jsme si říkali, že Dukla bude doma nepříjemná a to se potvrdilo. Vstoupila do zápasu výborně, vedla 2:0. Pak jsme se vrátili do zápasu, ale Dukla znovu vedla, my jsme se štěstím srovnali. V prodloužení ale Jihlava zaslouženě vyhrála, to musím říct. Leží na nás deka. Už asi rok a půl. Potřebovali bychom vyhrát vydřeně dva zápasy a snad bychom se pak zvedli."

2. kolo baráže o hokejovou extraligu:

HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. R. Hubáček (Kajínek), 15. Zeman (F. Seman, Kaláb), 41. F. Seman (Čachotský), 63. F. Seman (Kaláb) - 20. D. Tomášek, 34. Nahodil (P. Sýkora, Trončinský), 57. Nahodil (M. Kaut, Čáslava). Rozhodčí: Hodek, R. Čech - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:2. Diváci: 6200.

Sestavy:

Jihlava: Škarek - Kajínek, J. Říha, Dundáček, Bilčík, Šidlík, Kaláb, Půža - Diviš, J. Skořepa, Důras - Anděl, R. Hubáček, Jiránek - A. Zeman, F. Seman, Čachotský - Jergl, Březina, Danišovský. Trenéři: Vlk, F. Zeman a Ujčík.

Pardubice: M. Růžička - Schaus, Čáslava, Trončinský, Chaloupka, Ovčačík, Zajíc - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - Bárta, Špirko, M. Kaut - F. Zadina, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.