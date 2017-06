Toronto - Kvarteto bývalých vynikajících útočníků je mezi sedmi novými členy, které přijme Síň slávy v Torontu. Pocty se dočkají Dave Andreychuk, Mark Recchi, Paul Kariya a také jeden z nejlepších finských hokejistů všech dob Teemu Selänne. Ceremoniál se skuteční 13. listopadu.

Zanedlouho sedmačtyřicetiletý Selänne teprve před třemi lety ukončil bohatou kariéru a byl mezi "nesmrtelné" uveden hned v prvním roce, kdy je to podle pravidel možné. "Chci za toto mimořádné ocenění poděkovat. Jde o unikátní společnost a cítím se poctěn, že mezi takovými lidmi mohu být. Jsem šťastný, už se nemohu dočkat listopadu," prohlásil Selänne.

Populární "Finský blesk" vlétl v sezoně 1992/93 do NHL nevídaným způsobem, když v dresu Winnipegu zaznamenal během 84 utkání základní části 132 bodů za 76 branek a 56 nahrávek. Do té doby střeleckým rekordem v podání nováčka soutěže bylo 53 tref legendárního kanonýra Mikea Bossyho z New York Islanders (1977/78). Maximum byl i Selänneho bodový součet a oba rekordy se budou patrně jen velmi těžko překonávat.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2007 a desetinásobný finský hokejista sezony, jenž má i stříbro a tři bronzy z olympijských turnajů, strávil nejvíce sezon v Anaheimu, s nímž také dobyl Stanleyův pohár. Kromě Winnipegu působil ještě v Coloradu a San Jose. Celkem v NHL odehrál 1451 zápasů a připsal si 1457 bodů (684+773). Ve 130 startech během play off přidal 88 bodů díky 44 gólům a stejnému počtu asistencí.

Rovněž jméno dvaačtyřicetiletého Kariyi bylo dlouho neodmyslitelně spjato s Anaheimem, kde zastával i pozici kapitána. Hrál také za Colorado, Nashville a St. Louis, kde před sedmi lety ukončil kariéru. Olympijský vítěz (2002) a mistr světa z roku 1994 se nedočkal Stanley Cupu, jeho bilance se zastavila na 989 startech v základní části, z nichž nasbíral stejný počet bodů za 402 branek a 587 přihrávek. V play off přidal za 46 zápasů 39 bodů (16+23).

Třiapadesátiletý Andreychuk dovedl jako kapitán v roce 2004 Tampu Bay ke Stanley Cupu, který byl pro něho prvním v kariéře a zůstává zatím jediným i v historii floridského celku. Zvolen byl až v devátém roce, co to umožňují regule. Dosud byl jediný hráčem s uzavřenou kariérou a minimálně 600 góly na kontě, který v Síni slávy nefiguroval.

Andreychuk hrál za Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston a Colorado, V týmu Lightning ukončil kariéru sezonu poté, co poznal pocit vítěze NHL. Za základní část odehrál 1639 duelů s bilancí 1338 bodů za 640 gólů a 698 asistencí. V play off nastoupil do 162 zápasů a měl 97 bodů (43+54).

Na čtvrtý pokus se dočkal devětačtyřicetiletý Recchi, který během 22 sezon dokázal vyhrát Stanley Cup se třemi týmy (1991 - Pittsburgh, 2006 - Carolina a 2011 - Boston), přičemž třetím triumfem završil kariéru. Hrál i za Philadelhii, Montreal, Atlantu a Tampu Bay. Dostal se až na 12. příčku historického pořadí produktivity. Selänne je patnáctý.

Recchi si za 1652 utkání základní části připsal 1533 bodů za 577 branek a 956 finálních přihrávek. V play off připojil ve 189 zápasech 147 bodů (61+86). "Je to neuvěřitelný pocit, že jsem byl vybrán. Taková šlehačka na dortu po těch 22 letech hokeje v NHL, co mám odehráno," poznamenal Recchi.

Dalšími nově přijatými členy jsou bývalá kanadská hokejistka Danielle Goyetteová, vlastník Bostonu Bruins Jeremy Jacobs a univerzitní kouč Clare Drake. Jacobs s Drakem byli vybráni v kategorii hokejových budovatelů.