Útočník Jiří Sekáč 13. prosince v Praze na tréninku české hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup v Moskvě a Helsinkách. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Hokejového útočníka Jiřího Sekáče na reprezentačních akcích provází poslední rok smůla. Loni jej o start na mistrovství světa v Rusku vyřadil otřes mozku, v prosinci se pak zranil při tréninku a do turnaje Channel One Cup nezasáhl. Nyní je fit a věří, že si účast na šampionátu v Paříži a Kolíně nad Rýnem vybojuje.

"Na smolná zranění mám vzpomínku," pousmál se Sekáč na srazu národního týmu a poukázal na šrám na rtech. Po zásahu pukem do obličeje měl totiž tržnou ránu a vyražené zuby. "Doufám, že už jsem si tyhle nepříjemnosti vybral. Vždy to přišlo v blbou chvíli. Jsem typ hokejisty, který hraje v nebezpečných situacích. Snažím hrát co nejlépe a zranění jsou u mě více riziková," řekl čtyřiadvacetiletý útočník Kazaně.

I přes předchozí zdravotní problémy se do reprezentace těšil. "Národní tým je skvělá záležitost. V kabině se navíc vždy dobře pobavíte a užije si to. V reprezentaci je vše uvolněnější. Kluci neřeší klubové záležitosti a baví se. Navíc si zahrají kvalitní hokej na dobré úrovni," uvedl odchovanec Kladna, jenž se do Evropy vrátil loni po dvou sezonách v NHL.

S angažmá v Kazani byl spokojený, hlavně s ohledem na svou pozici. "Byl jsem pořád mezi trojicí nejvytěžovanějších útočníků a každý zápas měl 18 až 20 minut na ledě, někdy i více. Když vám trenér věří a roste sebevědomí, tak se cítíte dobře," popsal Sekáč, jenž ve 47 zápasech nasbíral 27 kanadských bodů. V 15 utkáních play off přidal dalších deset.

Kazaň i díky jeho pomoci postoupila do semifinále play off KHL, kde prohrála 0:4 na zápasy s Magnitogorskem. "Takový výsledek nechce žádný tým. Každý chce vždycky urvat alespoň jeden nebo dva zápasy. Magnitogorsk byl ale lepší a přejel nás. Hned v prvních dvou utkáních nám zranili čtyři hráče, nám navíc od začátku chyběl v obraně Michal Jordán a mimo hru byl i Svitov. Když vám chybí tolik kluků ze základní sestavy, tak je to znát," uvedl Sekáč.

Účastník MS v roce 2014 měl v Kazani roční smlouvu, pokračování by se nebránil. V týmu vidí velký potenciál a líbilo se mu i prostředí. "Kazaň je hezké město. Je tam plno restaurací, člověk se občas může projít, ale je tam taková kosa, že se nikomu nikam nechce. V zimě teplota nešla pod mínus patnáct a drží se to tam měsíc dva. Dva dny před tím, než jsem odlétal domů, v Kazani pořád sněžilo. Není to jako v Praze, ale na ruské poměry je to jedno z lepších měst," řekl Sekáč, který hrál KHL dvě sezony i za Lva Praha.

O dalším angažmá bude teprve jednat. "Nyní se soustředím na reprezentaci. O možném pokračování v Kazani se bude v nejbližší době jednat, zatím to však moc neřeším. Agenti se mi ozvou a probereme, jaké budu mít možnosti. Teď myslím jen na to, abych se probojoval do konečné nominace na mistrovství světa," dodal Sekáč.