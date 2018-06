Praha - Hokejista Jiří Sekáč ukáže v České republice originál Gagarinova poháru, který získal letos s Kazaní. Trofej pro vítěze play off Kontinentální ligy si dnes šestadvacetiletý útočník převzal na pražském letišti Václava Havla a užije si s ní čtyřdenní radovánky.

Přibližně metrovou a dvacet kilogramů vážící trofej mu přivezli kustodi Kazaně. "Jsem rád, že to vyšlo. Sám jsem nevěděl, že cestuje originál, a jsem nadšený. Už jak sem přicházeli, bylo to neskutečné," řekl Sekáč Radiožurnálu.

"Mám to štěstí, že ho mám skoro na celé čtyři dny. Určitě nějaká párty proběhne. Hned jedu do Tachova, tam mám jen hoďku dvě pro místní mladé kluky. Ve středu pojedu do Mariánských Lázní, kde jsem začínal s hokejem. Chci ho ukázat mladým klukům, aby věděli, proč hrají. Pak do Aše, kde jsem se narodil a pak na chatu, tam ho trošku zapijeme," prohlásil Sekáč.

V Kazani působil v uplynulých dvou sezonách po návratu z NHL, kde za dva roky vystřídal dresy Montrealu, Anaheimu, Chicaga a Arizony. Bývalý hráč Lva Poprad i Lva Praha v KHL si v minulé sezoně připsal v 50 zápasech základní části 42 bodů za 16 branek a 26 asistencí. V play off v 15 duelech zaznamenal 13 bodů za čtyři góly a devět přihrávek.

Gagarinův pohár získal Sekáč jako devátý Čech v desetileté historii KHL. Dvakrát na něj dosáhli útočníci Jakub Klepiš, Marek Kvapil, Jan Kovář a obránce Filip Novák. Jednou triumfovali bek Miroslav Blaťák a útočníci Jakub Petružálek, Roman Červenka a Tomáš Filippi.