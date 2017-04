Praha - Útočník Muris Mešanovič znovu potvrdil, že je zřejmě nejplatnějším žolíkem v první lize. Bosenský kanonýr jako střídající hráč zachránil fotbalistům Slavie v poslední minutě bod za remízu 1:1 s Jabloncem, ale po zápase 26. kola u něj převládlo zklamání. Jednak z toho, že Pražané po dnešním klopýtnutí už zase nemají v boji o titul situaci ve svých rukou a navíc proto, že si pokazili oslavy převzetí stadionu v Edenu.

"Dnes jsou tu velké oslavy a my jsme bohužel neudělali šéfům radost," řekl novinářům Mešanovič. "Chtěli jsme vyhrát hlavně po tom výkonu, co jsme převedli při úterní prohře v poháru se Zlínem. Chtěli jsme to napravit, řekli jsme si, že to bylo špatné. A my to dneska zopakujeme," kroutil hlavou Mešanovič.

V ligové sezoně skóroval jedenáctkrát a z toho hned šest branek včetně dnešní zaznamenal jako střídající hráč. Jablonci dal gól po samostatném úniku. "Nejdříve jsem to chtěl zakončit hned, ale balon mi skákal. Tak jsem si to rozmyslel, počkal jsem, až se to zklidní. Chtěl jsem to dát na zadní tyč a povedlo se," popsal šestadvacetiletý třetí nejlepší střelec ligové sezony.

Připustil, že bod je asi maximem, co Slavia z dnešního nepovedeného zápasu mohla vytěžit. "Máme bod, který jsme si možná ani nezasloužili. Jablonec měl opravdu hodně šancí, koledovali jsme si o to, abychom prohráli," uznal Mešanovič. "Musíme poděkovat Jirkovi Pavlenkovi, předvedl skvělé zákroky a zachránil nás," vyzdvihl domácího gólmana.

Zatímco před týdnem mohla Slavia snít o zisku historického double, po vyřazení z poháru a dnešní prohře je vše jinak. Boj o titul má ve svých rukách Plzeň. "Nemyslím si, že se něco děje v kabině. Tuhle sezonu jsme už byli dole a pak šli nahoru. Musíme teď začít od začátku, jezdit po hřišti a dělat body jako předtím," uvedl Mešanovič.

"Jsou čtyři kola do konce a ví se, že můžeme ztratit my i Plzeň. Los není lehký, pokud Jablonec doma předvede teď s Plzní stejný výkon, určitě je potrápí," mínil Mešanovič.

Odmítl, že by Slavii svazoval s blížícím se závěrem sezony tlak. "Myslím, že ne. Naši šéfové nás uklidňují, že jsme cíl, co jsme měli pro tuto sezonu, už splnili. Teď jedeme nad plán. Ale jsme v takové pozici, že prostě o titul chceme bojovat a budeme o něj bojovat do konce," dodal Mešanovič.