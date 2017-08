Londýn - Šéftrenér Tomáš Dvořák hodnotil atletické mistrovství světa z českého pohledu pozitivně. S novináři hovořil ještě před finále závodu na 1500 metrů, ve kterém Jakub Holuša doběhl pátý. Češi díky oštěpařům Barboře Špotákové, Jakubu Vadlejchovi a Petru Frydrychovi získali v Londýně tři medaile, předloni v Pekingu byla jediná zásluhou zlaté překážkářky Zuzany Hejnové.

Výrazně si Češi polepšili také v bodovém hodnocení za umístění do osmého místa. V roce 2015 měli čtrnáct bodů, letos jich nasbírali 37. Vedle medailistů k tomu přispěli čtvrtými místy Hejnová a koulař Staněk, pátou pozicí mílař Holuša a osmými příčkami desetibojař Adam Sebastian Helcelet a kladivářka Kateřina Šafránková. "Dobrý, výborný, jsem nadšen. Samozřejmě jsou i černé puntíky, ale ty se zmiňovat nemusejí. Takže sláva vítězům," řekl Dvořák.

Nemyslí si, že by bylo špatně, že všechny české medaile přišly v oštěpařském sektoru. "Je to samozřejmě motivace i pro ty závodníky v jiných disciplínách a nebylo k tomu ve dvou případech úplně daleko," poznamenal Dvořák. Pozitivním příkladem pro ostatní atlety může podle něj být oštěpař Frydrych, který po sedmi letech trápení získal v Londýně bronz. "Vytrvat, vydržet. Což moc lidí teďka neumí. Oni jsou všichni hrozně nedočkaví," poznamenal Dvořák.

Českou atletiku čeká generační obměna. Není jasné, zda budou za dva roky v Dauhá ještě závodit Špotáková nebo Hejnová. Do finále v Londýně postoupila ale také devatenáctiletá výškařka Michaela Hrubá. Mladé atlety, kteří by mohli v budoucnu vozit medaile, však Dvořák jmenovat nechtěl. "Protože současná mladá generace je taková, že když o sobě uslyší, že jsou strašně talentovaní a šikovní, tak v ten moment jim jdou ruce dozadu a začnou stavět na tom, že jsou talentovaní a šikovní a že nemusejí vůbec nic dělat," tvrdil šéftrenér.

Mistrovství světa v Londýně bylo podle Dvořáka zvláštní. "Že se nehrála tolik jamajská hymna, o to víc se hrála americká. Nehrála se ruská. Byl to takový jiný šampionát, spousta mladých závodníků vystrčila rohy. Ne že růžky, rohy," uvedl.

Už loni v říjnu, kdy dějiště šampionátu navštívil, si byl jistý, že se mu v britské metropoli bude líbit. A MS na olympijském stadionu se zaplněným hledištěm pro 60.000 diváků ho nezklamalo. Současná světová atletika podle něj potřebovala takovou vrcholnou akci, aby navzdory skandálům ukázala krásu královny sportu. "Tohle se povedlo," řekl.

Vrcholem příští sezony bude pro české atlety mistrovství Evropy v Berlíně. "Věřím, že ti, co se jim to tu úplně nepovedlo, udělají slovy Honzy Kudličky razantní krok a budou to jiní lidé. Ale tomu já věřím každý rok," dodal Dvořák.

Konečné medailové pořadí států na MS v atletice v Londýně po 48 disciplínách:

1. USA 10 11 9 2. Keňa 5 2 4 3. JAR 3 1 2 4. Francie 3 0 2 5. Čína 2 3 2 6. Velká Británie 2 3 1 7. Etiopie 2 3 0 8. Polsko 2 2 4 9. Rusko (nezávislí atleti) 1 5 0 10. Německo 1 2 2 11. ČR 1 1 1 12. Austrálie 1 1 0 Bahrajn 1 1 0 Kolumbie 1 1 0 Turecko 1 1 0 16. Jamajka 1 0 3 Nizozemsko 1 0 3 18. Katar 1 0 1 Chorvatsko 1 0 1 Portugalsko 1 0 1 Trinidad a Tobago 1 0 1 Venezuela 1 0 1 Norsko 1 0 1 24. Belgie 1 0 0 Řecko 1 0 0 Nový Zéland 1 0 0 Litva 1 0 0 28. Pobřeží slonoviny 0 2 0 29. Japonsko 0 1 2 30. Bahamy 0 1 1 Maďarsko 0 1 1 32. Burundi 0 1 0 Ukrajina 0 1 0 Uganda 0 1 0 Švédsko 0 1 0 Maroko 0 1 0 Mexiko 0 1 0 38. Kazachstán 0 0 1 Sýrie 0 0 1 Kuba 0 0 1 Brazílie 0 0 1 Tanzanie 0 0 1 Itálie 0 0 1