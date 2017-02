Praha - Zachování práv českých občanů, ekonomických vazeb a spojenectví v bezpečnostní a vojenské oblasti jsou prioritami Česka pro jednání o vystoupení Velké Británie z EU. Na dnešní schůzce, kterou svolal předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), se na tom shodli zástupci sněmovních stran. Podle premiéra jde o vzácnou shodu české politické scény. Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) věří tomu, že tato shoda posílí Česko při jednání o společné evropské vyjednávací pozici. Schůzky zástupců stran by měly pokračovat i do budoucna.

Výsledkem schůzky, na kterou dorazili předsedové ČSSD, KDU-ČSL, ODS, KSČM, TOP 09 a hnutí Úsvit - Národní koalice, je prohlášení, které bude podle Sobotky připojeno k mandátu české vlády pro jednání o brexitu. Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše zastupoval europoslanec Pavel Telička. V prohlášení se předsedové všech stran zavázali, že budou usilovat o co nejužší politické, ekonomické a bezpečnostní vztahy s Londýnem. Komunisté a Úsvit podepsali dokument s podmínkou, že ho ještě projednají stranické orgány.

"Hlavními prioritami pro jednání o podmínkách ukončení členství Spojeného království v Evropské unii jsou z pohledu ČR především zachování stávajícího přístupu na trh zboží a služeb, zajištění práv našich občanů a vyřešení rozpočtových záležitostí," píše se v textu.

Jako zásadní předsedové stran označili také nastavení budoucích vztahů Česka a Británie v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti. "Shodujeme se na nutnosti dalšího rozvoje našeho spojenectví v bezpečnostní a vojenské oblasti," uvedli v dokumentu.

Sobotka po schůzce ocenil, že opozice a vláda se dokázaly na českém postoji dohodnout. "Dnešek je vzácný okamžik shody. Takových tady v posledních deseti patnácti letech mnoho v Poslanecké sněmovně nebylo. Já myslím, že je dobrý signál, že se česká politická reprezentace dokázala shodnout na tom, co je náš národní zájem v rámci vyjednávání, která povede Evropská unie," uvedl na tiskové konferenci po jednání.

Podle Bělobrádka může shoda pomoci Česku prosadit jeho priority i do společné evropské pozice pro vyjednávání s Brity. "Pokud v Evropské radě řeknete, že to je průřezová dohoda všech politických sil ve Sněmovně, tak to samozřejmě svoji váhu má," řekl vicepremiér ČTK. Za nejdůležitější považuje, aby se nezhoršilo postavení českých občanů v Británii.

Skupina se podle Sobotky bude scházet i v budoucnu zřejmě na úrovni místopředsedů stran. Nadále se bude zabývat brexitem, otevřít by se ale mohla i otázka reformy Evropské unie.

Jednání o vystoupení Británie z EU povedou členské země společně. Podle prohlášení se Česko chce aktivně podílet na formování společné pozice EU a zároveň docílit toho, aby nové vztahy mezi Londýnem a Bruselem zohledňovaly národní zájmy ČR.

Oficiálně proces vystoupení Británie z EU začne nejspíš v březnu, až britská premiérka Theresa Mayová oznámí v Bruselu, že její země na základě výsledků loňského referenda odchází z unie.

Předpokládá se, že jednání nebudou snadná, spory se očekávají především v oblasti volného pohybu a v přístupu na unijní trh. Mayová už dala na vědomí, že chce takzvaný tvrdý brexit, tedy úplně oddělení od EU.

Kalousek a Fiala ocenili konání schůzky předsedů stran k brexitu Dnes přijaté prohlášení předsedů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně k brexitu považuje předseda ODS Petr Fiala za dobrý základ pro premiéra při vyjednávání o podmínkách odchodu Velké Británie z Evropské unie. Česko podle Fialy může být silné, jen když bude doma jednotné. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ČTK řekl, že stanovisko je adresováno i českým europoslancům. Fiala ke schůzce v minulosti opakovaně vyzýval a dnes ocenil, že se uskutečnila. "Ukázalo se, že se můžeme a máme pokusit dosáhnout nějaké národní shody a vytvořit společnou českou pozici, která by dávala jakékoliv vládě silný mandát pro vyjednávání v zahraničí," řekl novinářům ve Sněmovně. Předsedové stran se podle něj shodli na tom, že česká pozice má být silná, což se v prohlášení projevilo. Dnešní hodinové jednání přineslo podle Kalouska pozici, kterou budou hájit premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) i čeští europoslanci. Priority vidí TOP 09 zejména v bezpečnosti a ekonomice. "Vážím si toho, že jednání proběhlo, podařilo se na úrovni všech parlamentních stran formulovat společnou pozici, v podstatě mandát pro předsedu vlády i stanovisko pro naše europoslance," řekl ČTK. Kalousek zdůraznil, že pro Česko je Británie třetím největším exportním trhem po Německu a Slovensku a má nejakceschopnější evropskou armádu v NATO. "Ty naše zásadní národní zájmy spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím jsou především v otázkách bezpečnostních a ekonomických, aby bariér po brexitu bylo co nejméně a spolupráce byla co nejtěsnější," uvedl. Pozitivně hodnotí dosavadní práci pracovní skupiny na úrovni místopředsedů stran. Špičky politických stran by podle Fialy neměly v podobném formátu jednat pouze o brexitu. "Měli bychom mluvit také o reformě Evropské unie, i v tomto směru bychom se měli pokusit najít shodu, byť možná bude nalezení shody mnohem těžší," uvedl. Ocenil také to, že v pracovní skupině v brexitu se budou scházet místopředsedové stran.