Praha - Hnutí ANO změnou stanov, která posiluje pravomoci předsedy, míří k vůdcovskému či autoritářskému řízení hnutí. Shodují se šéfové sněmovních stran. Podobné změny ve svých stranách vylučují, demokratické strany podle nich mají být postaveny na rozhodování kolektivních orgánů.

Podle schválené změny stanov bude mít předseda hnutí ANO nově pravomoc vyškrtnout kandidáty, doplnit na kandidátku nová jména nebo změnit pořadí lidí na kandidátní listině pro volby na všech úrovních samosprávy. Dosud tuto pravomoc měl pouze výbor hnutí, ve kterém zasedají členové předsednictva a předsedové krajských organizací.

"Jestli teď bude ANO rozhodovat podle toho, kdo je předsedovi víc sympatický, nebo jestli na něj někdo něco donesl předsedovi, tak se z toho stane tak trochu Severní Korea," řekl v České televizi místopředseda Sněmovny a šéf STAN Petr Gazdík. Změnu stanov ANO považuje za nebezpečnou, může se podle něj stát, že hnutí nebude svého předsedu kontrolovat. "Já bych si nepřál, abych takovou pravomoc měl," dodal.

Podle premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky budou místopředsedové ANO jen komparzem bez možnosti rozhodovat o podstatných záležitostech. Změnou stanov podle něj hnutí odbouralo vnitřní pojistku, kterou by měly demokratické strany mít. "Jestliže ANO zmocnilo Andreje Babiše a ten může zasahovat do úplně všech kandidátek, tak je přeci jasné, že hnutí ANO se posouvá ne směrem k větší demokratizaci, ale začíná tam příklon k naprosto autoritativním prvkům," konstatoval Sobotka. Doplnil, že si nedovede představit, že by měl pravomoc zasahovat do všech kandidátek. V tradiční demokratické straně by podle něj nic takového nemohlo být schváleno.

Pravomoc zasahovat do všech kandidátek by nechtěl ani předseda komunistů Vojtěch Filip. "KSČM je demokratická strana, kde rozhodují kolektivní orgány," napsal ČTK.

Podle šéfa opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska se o hnutí ANO dá jen těžko mluvit jako o demokratické straně, pokud je rozhodování bez jakýchkoliv brzd a pojistek svěřeno jedinému vůdci. Řekl to ČTK. Hnutí ANO je podle předsedy ODS Petra Fialy od počátku koncipováno jako projekt jednoho muže, Andreje Babiše. "Nyní se pouze rozhodlo, že změnou stanov tento vůdcovský způsob řízení formálně posílí," napsal ČTK Fiala, který podobné změny ve své straně rovněž odmítá.