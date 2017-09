Budapešť - Opakovaná kritika francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na adresu polské vlády se přímo netýká Polska, ale jde o poselství přímo určené domácí politice a veřejnému mínění ve Francii, kde se Macron ocitl v obtížné situaci kvůli očekávání okamžitých výsledků. Po setkání s kolegy z visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Maďarska a Slovenska, to dnes v Budapešti řekl šéf polské diplomacie Witold Waszczykowski. Hostitel schůzky, maďarský ministr Péter Szijjártó ujišťoval o jednotě V4 tváří v tvář pokusům o její rozkol a kritizoval údajné snahy Evropské komise uplatňovat vůči Polsku odlišná měřítka než vůči jiným členským státům.

Macron při svém nedávné cestě do střední a východní Evropy, kde jednal o chystaných změnách ve směrnici o vysílání pracovníků, opominul Budapešť a Varšavu, podle médií naprosto úmyslně, protože Varšava jakékoliv změny předem tvrdě odmítla. Polská premiérka Beata Szydlová a Waszczykowski pak dotčeně reagovali na Macronova slova, že se polská vláda svými kroky proti hodnotám EU sama izoluje, a vyčetli francouzskému prezidentovi aroganci i ignoranci.

Waszczyskowski dnes v Budapešti podle agentury AFP hovořil také o tom, že debatu o reformě vysílání pracovníků je záhodno "z politické a ideologické roviny" dostat na technickou úroveň, kde - jak doufá - bude možný kompromis ve sporu mezi starými a novými členy EU. "Doufám, že až odešleme tuto otázku z politické agendy do technické diskuse, najdeme kompromisní řešení pro celou EU," řekl.

Staré členské země si stěžují na to, že levnější vysílané síly z východu unie ohrožují jejich pracovní místa. Nové unijní země zas argumentují tím, že by změny mohly ohrozit jejich firmy a dotknout se hlavně řidičů z povolání. Nicméně jednání Macrona s šéfy české a slovenské vlády v Salcburku napověděla, že kompromis by mohl být uzavřen do říjnového jednání ministrů dopravy EU, kdy má být revidovaná směrnice schválena. Postačí k tomu kvalifikovaná většina, čili Polsko nebude mít šanci směrnici vetovat.

Polský ministr také vyjádřil politování nad tím, že místopředseda Evropské komise Frans Timmermans "se rozhodl překročit pravomoci eurokrata a zahájil politickou debatu, politickou akci proti Polsku", když EK kritizuje soudní reformu v Polsku jako ohrožení právního státu a demokracie.

Timmermas dnes v debatě s poslanci Evropského parlamentu přesvědčoval, že EK nechce Polsko trestat sankcemi, ale dosud marně usiluje o dialog s Varšavou, který by vedl k nápravě. "Nelze se vrátit do situace, kdy se o rozsudcích bude rozhodovat kdesi v stranické centrále," prohlásil o situaci v Polsku.

Hostitel budapešťské schůzky, šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó vyjádřil solidaritu s Varšavou a hovořil o jednotě V4 "vůči snahám uvnitř EU" vyvolat rozkol v tomto regionálním uskupení. "Odmítáme uplatňování dvojích měřítek proti jakékoliv zemi, ale bohužel můžeme vidět, že EK hodně používá dvojí metr pro Polsko. To je nepřijatelné," poznamenal Szijjártó. EK by podle něj měla dělat svou práci, místo aby Polsko bezdůvodně kárala. Ujistil také, že Maďarsko nepodpoří žádné opatření proti Polsku.

Jednání ministrů zahraničí V4 v Budapešti bylo věnováno spojenectví s členy Východního partnerství, kteří by podle maďarského ministra mohli napomoci zmenšit příliv migrantů do Evropy či bránit šíření extremistických ideologií, živících terorismus.

Česko a Slovensko byly v Budapešti zastoupeny na úrovni náměstků ministrů.