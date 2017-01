Washington - Šéf Googlu Sundar Pichai dnes v e-mailu zaměstnancům kritizoval exekutivní příkaz nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který mimo jiné dočasně zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Podle Pichaie se opatření dotkne nejméně 187 zaměstnanců společnosti. Obavy z Trumpova kroku vyjádřil také ředitel a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, podle nějž by se úřady měly zaměřit spíše na lidi, kteří skutečně představují hrozbu.

"Jsme zneklidněni dopadem tohoto příkazu a jiných návrhů, které by se mohly dotknout (zaměstnanců Googlu) a jejich rodin nebo které by mohly bránit příchodu velkých talentů do USA," napsal Pichai, z jehož e-mailu citoval americký list The Wall Street Journal (WSJ). Pichai dodal, že je "bolestné vidět, jaké důsledky má příkaz na osobní život kolegů". Vyzval také zaměstnance Googlu, kteří jsou v současné době v zahraničí a příkaz se jich týká, aby kontaktovali příslušné oddělení firmy.

Rodák z Indie zmínil případ jednoho pracovníka, který předčasně ukončil výlet na Nový Zéland, aby se stihl dostat na americkou půdu, než Trump příkaz podepíše. Opatření se s okamžitou platností týká Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, tedy zemí s převážně muslimským obyvatelstvem a mnohdy rozvrácených vnitřními konflikty.

V kalifornském Silicon Valley, které je světovým centrem počítačového a technologického průmyslu a sídlí tam i Google a Facebook, pracuje podle WSJ mnoho imigrantů, a to i na vedoucích pozicích. Představitelé technologických firem v USA už dlouho vyzývají vládu ke vstřícnější imigrační politice s tím, že potřebují více kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. V kampani před listopadovými prezidentskými volbami podporovalo Silicon Valley demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou.