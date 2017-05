Praha - Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová rezignuje na funkci středočeské zastupitelky. Oznámil to ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který se na tom dohodl s Drábovou a předsedou hnutí STAN Petrem Gazdíkem. Chovanec a Gazdík předloží poslanecký návrh na změnu zákona, aby se v budoucnu podobná situace neopakovala. Drábová chce mandát složit do konce týdne.

Spor o mandát Drábové trval od loňských říjnových voleb do krajských zastupitelstev, v nichž získala nejvíc preferenčních hlasů. Ministerstvo tvrdí, že funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou neslučitelné. Drábová však mandát složit nechtěla a funkce ji odmítlo zbavit i krajské zastupitelstvo. Spor vznikl kvůli odlišnému znění volebního a služebního zákona.

Nyní situaci vnitro řešilo ve správním řízení a čekalo se, že vysloví zánik mandátu. Chovanec však dnes oznámil, že se po tříměsíčním jednání našla dohoda, na jejímž základě Drábová z funkce odstoupí a politici na oplátku změní zákon. "Naším společným zájmem je odstranit určité vady a nejasnosti v právním řádu," řekl Chovanec. S Gazdíkem připravili změnu volebního zákona, na jejímž základě by nově vysocí představitelé státních orgánů mohli být zároveň krajskými zastupiteli.

Oba politici doufají, že se podaří změnu prosadit ještě do podzimních voleb. Pokud by se to nepodařilo, tak ČSSD a STAN podle Gazdíka budou změnu prosazovat i v novém složení Sněmovny. "Dosáhneme tím toho, že zákony budou v souladu," řekl Gazdík.

Drábovou ve středočeském zastupitelstvu nahradí starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada. Šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost byla dosud také předsedkyní klubu zastupitelů za STAN, místo ní by měl klub vést místostarosta Říčan Zdeněk Hraba. Podle předsedy středočeské organizace STAN Věslava Michalika rezignací Drábové její práce pro Středočeský kraj nekončí. "Dana Drábová bude nadále pracovat ve výboru regionálního rozvoje, k tomu nemusí být zastupitelkou," řekl Michalik ČTK.

Chovanec poděkoval Drábové za to, že svou rezignací pomůže odblokovat současnou situaci. Drábová dohodu označila za rozumný kompromis. Uvedla také, že je ráda, že dohoda pomůže vyřešit situaci do budoucna. "Já jsem vlastně svého cíle dosáhla, i když bych krajskou zastupitelkou byla ráda," uvedla Drábová.

Dodala, že bude se zájmem sledovat, jak politici s dohodou naloží. "S panem ministrem jsme si podali ruku a podané ruce já věřím," řekla Drábová. "Myslím, že je dobře, že se do politiky vrací politika podané ruky," reagoval Gazdík.

V obdobném postavení jako Drábová byla v Královéhradeckém kraji náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která ale již mandát krajské zastupitelky koncem dubna sama složila. Další tři vysoce postavení státní úředníci problém vyřešili dříve.

ve.