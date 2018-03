Praha - Stát si musí začít vybírat technologicky vyspělé zahraniční investice, které mají návaznost na Průmysl 4.0 a přinášejí přidanou hodnotu. Řekla to na dnešní tiskové konferenci nová generální ředitelka státní agentury CzechInvest Silvana Jirotková.

"Měli bychom se odklonit od toho lákat investice pouze kvůli počtu pracovních míst, ale měli bychom se zaměřit na to, aby ta pracovní místa byla kvalifikovaná," uvedla. V prvních týdnech ve funkci se Jirotková zaměří hlavně na přípravu nové strategie.

"I přes příznivý stav české ekonomiky je jasné, že nemůžeme rezignovat na lákání zahraničních investic, ekonomická situace se totiž může rychle změnit. Klíčové přitom v současné době je podporovat vysoce technologické projekty s vazbou na Průmysl 4.0," dodala.

CzechInvest se podle ní zaměří na tři skupiny klientů - zahraniční investory, české malé a střední firmy a start-upy. "Máme schopnost jako agentura tyto tři skupiny propojovat velice unikátně a díky tomu získávat synergie, nacházet spolupráce a styčné body mezi nimi. Například inovativní start-up může dodat své řešení velké nebo malé firmě," dodala. Na této strategii chce nyní pracovat, což podle ní přinese i změny v organizační struktuře agentury.

Jirotková vzešla z výběrového řízení, které ministerstvo průmyslu a obchodu na začátku roku vyhlásilo. Přihlásilo se do něj 23 lidí, do druhého kola postoupili čtyři uchazeči. Ministr v demisi Tomáš Hüner (za ANO) v lednu odvolal z funkce generálního ředitele CzechInvestu Karla Kučeru. Podle něj svými rozhodnutími destabilizoval chod agentury. Vedením pověřil ředitele Divize vnitřních služeb CzechInvestu Jana Urbana. Ministr nebyl spokojen s tím, že Kučera odvolal ředitele divize malých a středních podniků a regionů Vojtěcha Rajtra, který v agentuře pracoval 12 let. Za Rajtra se postavili i zaměstnanci agentury.

Jirotková v CzechInvestu působí od roku 2002. Nejdříve jako regionální manažerka se zaměřením na rozvoj průmyslových nemovitostí a regeneraci brownfieldů na území Moravskoslezského kraje, později jako ředitelka Odboru regionální podpory. V letech 2007 až 2008 pracovala v belgické společnosti PSR Brownfield Developers. V roce 2014 se do CzechInvestu vrátila, nejdříve jako ředitelka Divize regionů, později ředitelka Odboru malých a středních podniků a interních projektů.