Šéfdirigent a umělecký ředitel Jiří Bělohlávek 1. ledna v Prezidentském salonku Rudolfina podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stojí už čtyři sezony.

Šéfdirigent a umělecký ředitel Jiří Bělohlávek 1. ledna v Prezidentském salonku Rudolfina podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stojí už čtyři sezony. ČTK/Doležal Michal

Praha - Šéfdirigent a umělecký ředitel Jiří Bělohlávek dnes v Prezidentském salonku Rudolfina podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stojí už čtyři sezony. Ve funkci by tak měl setrvat až do sezony 2021/2022. Generální ředitel ČF David Mareček po podpisu novinářům řekl, že prodloužení smlouvy považuje za zásadní pro zachování kontinuity umělecké práce orchestru.

Nejlepší český dirigent současnosti, Bělohlávek, podle Marečka výrazně pozvedl domácí i mezinárodní renomé filharmoniků a podařilo se mu nastolit příjemnou a tvůrčí atmosféru. "Vnímám a přijímám nabídku pokračování mé činnosti v čele orchestru České filharmonie jako výraz obecného uznání naší společné práce uplynulých čtyř let," reagoval Bělohlávek. Za tu dobu přivedl orchestr na důležitá světová pódia a uskutečnil s ním řadu oceňovaných nahrávek, naposledy Slovanské tance Antonína Dvořáka.

Další "cesta" s filharmoniky bude neméně namáhavá a náročná jako ta předchozí, řekl Bělohlávek. Pokud ale budou přesvědčeni o pevné vůli a dokonalé koncentrované umělecké práci, přinese to výsledky.

Bělohlávek je neúnavným propagátorem české hudby nejen na českých pódiích, ale i v zahraničí. Několik let jako šéfdirigent úspěšně vedl mimo jiné i londýnský Symfonický orchestr BBC.

Mareček považuje Bělohlávkův nástup k České filharmonii v roce 2012 za souhru šťastných okolností, které ovlivnila i podpora zřizovatele, ministerstva kultury. "Začátek byl po dlouhém období nestability, takže se všichni k němu upínali s radostným očekáváním, že něco začne. Kolegové z managementu a já jsme si už tehdy lámali hlavu, jestli se podaří pana šéfdirigenta udržet i další období," řekl Mareček po podpisu smlouvy, který provázela hlasitá ozvěna novoročního ohňostroje z Letné.

Vedení orchestru si podle Marečka přálo, aby spolupráce trvala deset let. "To se dnešním dnem symbolicky naplňuje a já za to děkuji," dodal.

Česká filharmonie s Bělohlávkem také oslavuje dnes večer ve Dvořákově síni vstup do nového roku slavnostním koncertem. Sólistkou je lotyšská sopranistka Marina Rebeková. Přímý přenos přenáší Česká televize.