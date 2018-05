Brusel - Místopředseda Evropské komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič vyzval Rusko a Ukrajinu k obnově dialogu o jejich sporu kolem dodávek zemního plynu a tranzitu komodity do Evropy po roce 2019. Šefčovič to uvedl v prohlášení pro média s tím, že dialog, který by stejně jako v minulosti zprostředkovávala Evropská unie, by měl začít co nejdříve.

Šefčovič připomněl význam "trvalého, dlouhodobého tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do EU, který by byl spolehlivý a obchodně životaschopný". Podobné trojstranné rozhovory podle něj v minulosti přinesly reálné výsledky.

"Rozhovory by měly začít co nejdříve s cílem vyhodnotit, které s plynem související otázky jsou významné pro obě strany, a také se podívat na tranzit plynu přes Ukrajinu po roce 2019," dodal místopředseda komise.

Komise v březnu uvedla, že kvůli rusko-ukrajinskému sporu se obává o dodávky plynu nejen na Ukrajinu, ale i do Evropské unie. Šefčovič tehdy oznámil, že komise je připravena stát se prostředníkem ve sporu.

Ruský ministr energetiky Alexandr Novak pak v dubnu Šefčovičovi řekl, že Rusko je připraveno zvážit dodávky plynu do Evropy přes Ukrajinu i po roce 2020. Kyjev ale tehdy upozornil, že Rusové navrhují přepravovat přes Ukrajinu od roku 2020 proti současnosti tak malé množství plynu, že by se to Ukrajincům ekonomicky nevyplatilo.

Více než třetina plynu vyvážená z Ruska do Evropské unie se nyní dopravuje přes Ukrajinu. Ruský plynárenský gigant Gazprom se chce Ukrajině vyhnout, proto staví nové plynovody. Současná dohoda o tranzitu plynu přes Ukrajinu končí 31. prosince 2019 a Moskva už v minulosti dávala najevo, že přes Ukrajinu nadále plyn vyvážet nehodlá.