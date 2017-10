Ilustrační foto - Novináři si mohli 4. září v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze prohlédnout první fázi Testbedu pro Průmysl 4.0, což je označení pro takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci, která počítá s větším zavedením strojů do výroby a širším užitím digitalizace.

Washington - Civilizace se řítí do vážných problémů, protože budoucnost nenaplní naděje lidí, kterým automatizace vezme pracovní místa. Řekl to prezident Světové banky (SB) Jim Yong Kim. Jako řešení doporučil investovat do vzdělanosti a zdraví občanů. Kroky států v této oblasti chce Světová banka sledovat, řekl šéf SB před výročním zasedání své instituce a Mezinárodního měnového fondu (MMF).

"Pokud vaše aspirace začnou růst, ale pak není žádná příležitost, může to vést k nestabilitě, konfliktu a násilí," uvedl Kim, kterého citoval zpravodajský server BBC. "Je to nebezpečný směr, kterým jdeme," dodal v projevu na Kolumbijské univerzitě.

Roboti podle šéfa Světové banky nahradí miliony pracovníků s nízkou kvalifikací. Pro hospodářský růst v budoucnosti tak vidí jako zásadní investice do lidského kapitálu, který zahrnuje zejména vzdělání, ale i zdraví.

"Chceme vytvořit pocit naléhavosti investic do lidí, o kterém si myslíme, že je nezbytný vzhledem k tomu, jak se globální ekonomika mění," uvedl šéf Světové banky. "Jediná věc, o které víte s jistotou, že ji v budoucnosti budete potřebovat v jakékoli ekonomice, jsou lidé, kteří se dokážou učit," doplnil.

SB plánuje zveřejnit pořadí zemí podle míry jejich investic do lidského kapitálu. Instituce se sídlem ve Washingtonu tak pokračuje v posunu svého zaměření. Po založení po druhé světové válce podporovala hlavně infrastrukturní projekty. Soustředila se také na rozvojové země, zatímco automatizace se týká nejvíce těch rozvinutých.