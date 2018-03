Praha - Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan promluví v úterý na zvláštní schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh dnes projednal organizační výbor dolní komory. Potom se Ryan zúčastní konference v Senátu.

Předseda Sněmovny reprezentantů by měl přiletět do Česka soukromě s rodinou. O jeho návštěvě mluvil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) už začátkem ledna při setkání s americkým velvyslancem Stephenem Kingem, ambasador ji později potvrdil.

Zvláštní schůze Sněmovny, na níž Ryan promluví, by měla začít ve 14:00. Následně, od 15:30, by se měl třetí nejvyšší představitel Spojených států přesunout do Senátu na konferenci s názvem Role Spojených států amerických v evropské bezpečnostní architektuře - 100 let poté. Dopoledne by měl Ryan diskutovat se studenty v budově Univerzity Karlovy v Celetné ulici.

"Budeme s ním mít debatu, kterou zorganizoval Politologický klub Fakulty sociálních věd," řekl ČTK zástupce klubu Martin Hvězda. Setkání v aule pro zhruba 230 lidí se podle něj budou moct zúčastnit pouze studenti a akademici. Ryana se chtějí ptát třeba na současné politické poměry ve Spojených státech, jejich vztah k Evropě, otázky bezpečnosti či postavení NATO. Pro veřejnost a média zůstane debata na přání Američanů uzavřená, dodal Hvězda.

V programu konference v horní komoře se připomíná role Spojených států při cestě středoevropských národů ke svobodě a nezávislosti před 100 lety. "Vůdčí schopnosti prezidenta Woodrowa Wilsona a oběti amerických vojáků na evropském bojišti napomohly ke svržení habsburské monarchie a k ukončení první světové války. Konference má za cíl připomenout události staré 100 let i dát příležitost k diskusi o roli USA v dnešní evropské bezpečnosti," stojí v ní.

Posledním ústavním činitelem Spojených států, který oficiálně navštívil Českou republiku, byl prezident Barack Obama v roce 2010. V Praze se tehdy konal americko-ruský summit, během nějž Obama s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem podepsali smlouvu o omezení jaderných arzenálů. Oba státníci bilaterálně jednali s hlavou českého státu Václavem Klausem.