Bratislava - Evropská unie je podle šéfa slovenského parlamentu Andreje Danka dobrým projektem, musí se ovšem vrátit ke své podstatě, kterou je služba obyvatelům. Danko to řekl na konferenci o EU, ve svém projevu také zmínil potřebu nastolení debaty, jak o přehodnotit rozdělení kompetencí mezi unii a členské státy nynější evropské osmadvacítky. Prezident Andrej Kiska zase kritizoval hlasy, které zpochybňují členství země v EU.

"Musíme se zamyslet nad tím, jaké kompetence by měly být svěřené do rukou bruselské administrativy a které mají zůstat ve výhradní kompetenci národních států," uvedl Danko, který je také předsedou vládní nacionalistické Slovenské národní strany. Dodal, že EU potřebuje nový vítr.

Podle Danka EU nemůže být "odtržena od reality" a europoslanci nemohou snít své sny v Bruselu a zapomínat na své mateřské státy. Za potřebnou označil debatu o tom, zda by Evropský parlament neměl být složen ze zástupců národních parlamentů.

"Musíme otevřeně pojmenovávat neférové praktiky, které v unii panují, nikoliv ovšem proto, abychom ji oslabovali," uvedl také Danko v reakci na dvojí kvalitu potravin v západní a východní části EU.

Prezident Kiska v projevu odmítl zpochybňování členství země v Evropské unii a řekl, že bez vstupu do unie by země pod Tatrami nedosáhla dosavadních úspěchů. "I ve slovenské politice se ozývají hlasy, které naše členství (v EU) přímo nebo nepřímo zpochybňují. I do naší diskuse se zapojuje propaganda," uvedl Kiska.

Otevřeně vůči členství Slovenska v EU vystupuje na Slovensku zejména pravicově populistická strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko, která také sbírá podpisy pod petici za vypsání referenda o vystoupení země z unie i z NATO.

"Často slýcháme o "špatném Bruselu" a o tom, jak nám bere naši suverenitu. Opak je pravdou. Díky vstupu do EU jsme jako stát silnější, respektovanější, sebevědomější," řekl Kiska.

Předseda slovenského parlamentu Danko spolu s prezidentem Kiskou a premiérem Robertem Ficem loni ve společném prohlášení potvrdili proevropské a proatlantické směřování své země. Přihlásili se také k takzvanému jádru EU.