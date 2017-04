Praha - Vysvětlení nákupu korunových dluhopisů společnosti Agrofert, které ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš poslal Sněmovně, je podle předsedy poslanců ČSSD Romana Sklenáka neuspokojivé a pro ČSSD nepřijatelné. Záležitostí by se měla zabývat koaliční rada a nabídnout řešení, uvedl dnes Sklenák v pořadu Partie televize Prima.

"Myslím, že by se měla sejít koaliční rada, jednotlivé koaliční strany by si měly navzájem sdělit své postoje a pokusit se najít řešení," uvedl Sklenák. Měla by podle něj jednat i o případném odvolání Babiše z vlády. "To finální rozhodnutí je samozřejmě na premiérovi," dodal. Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že se k Babišově záležitosti vyjádří příští týden.

"Aby nás pan ministr Babiš přesvědčil, že všechny jeho operace byly legální a v pořádku, aby jsme řekli: 'Jasně, tak takhle to bylo a můžeme jít dál', to v tom jeho vyjádření chybí," uvedl Sklenák. Babiš v dopise Sněmovně naopak tvrdí, že všechny jeho transakce se Agrofertem, který do února vlastnil, jsou legální. Nákup dluhopisů Agrofertu za zhruba 1,5 miliardy byl podle vicepremiéra zákonný i mravný.

Sklenák se s tím neztotožnil. "Já mám pocit, že dnes už je téměř jisté, že ta operace s korunovými dluhopisy skutečně měla sloužit k tomu, aby získal nezdaněný zisk z Agrofertu," uvedl. S odkazem na Babišovu exnáměstkyni Simonu Hornochovou uvedl, že Babišův způsob nákupu dluhopisů byl v podstatě zneužitím práva.

S Babišovým vysvětlením není spokojena ani pravicová opozice. "Babiš prostě nic nevysvětlil," uvedla poslankyně ODS Lenka Kohoutová. "Máme teflonového Babiše, po kterém všechno sklouzne," poznamenala. Podle ní je jedinou možnou variantou odvolání Babiše, který je také vicepremiérem, z čela ministerstva financí. Premiér by se měl rozhodnout navzdory obavám z pádu vlády a posilování Babišova hnutí ANO.

Babiš si na středu domluvil schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, o kterém se často mluví jako o jeho politickém spojenci. "On je přece jenom zkušený matador a já jsem politický amatér a stále naivní, i když ne tak jako na začátku," vysvětlil, proč chce slyšet Zemanův názor.