Praha - Policejní prezident Tomáš Tuhý necítí, že by na něj byl po nástupu nové vlády vyvíjen politický tlak. Slyší spoustu názorů na personální změny v policii, které se týkají jeho odchodu. Podle něj je ale potřeba se věnovat práci, a ne povídačkám z kuloárů. Tuhý to řekl v rozhovoru s ČTK. Podle něj má nyní policie spoustu úkolů souvisejících s bezpečností země, a to poslední, co potřebuje, je destabilizace. Tuhý byl do funkce policejního prezidenta ustanoven v dubnu 2014. Čeká ho tak poslední rok z pětiletého funkčního období. Zda bude chtít ve funkci pokračovat, zatím nechce prozrazovat.

Tuhý zdůraznil, že současná vláda Andreje Babiše (ANO) má mezi svými prioritami zajištění bezpečnosti a stabilizaci bezpečnostních sborů, což patřilo také mezi hlavní úkoly předchozí koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. "Pevně věřím, že žádné zásahy do policie, a zejména do jejího rozvoje a ekonomiky nebudou," uvedl Tuhý.

V současnosti se rozebírá zejména snaha premiéra Babiše o sesazení ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Šéf policie vůči sobě podobné snahy zatím nezaznamenal. "Samozřejmě vnímám mediální příběhy, kde se spekuluje o různých tlacích na ředitele bezpečnostních sborů. Já jsem žádný takovýto tlak nezaznamenal," řekl Tuhý.

Připomněl také, že jeho funkce nespadá do kompetence premiéra, ale ministra vnitra Lubomíra Metnara, s kterým se shodl na prioritách bezpečnostního sboru. Podle Tuhého je důležité pokračovat v programech prvosledových hlídek, posilování útvarů zajišťujících problematiku cizinců, terorismu a extremismu, kybernetického zločinu nebo finanční a hospodářské kriminality. Důležitá je celoplošná dostupnost policie pro občany, dodal Tuhý.

Policejní prezident zatím nechce odhadovat, co bude za rok, až bude jeho mandát končit. Je přesvědčen, že v čele policie vytvořil jednotný a stabilní tým, který drží při sobě. "Je tady řada schopných lidí a schopných manažerů, kteří kdyby došlo ke změně policejního prezidenta, by mohli být schopnými nástupci. Ale to jsou věci, které v tuto chvíli nepatří na pořad dne," řekl Tuhý.

S novou vládou chce v současnosti jednat zejména o pokračování rozvojové koncepce policie, na základě které by se měl počet policistů v zemi zvýšit o 4000 na 44.000. V roce 2016 bylo podle plánu přijato 850 nových policistů nad rámec běžné roční obměny, uvedl Tuhý. Loni byla koncepce pozastavena a materiál byl dopracován o srovnávací studii ve vztahu k jiným zemím a následně jej vláda opět schválila. "Zjistilo se, že v porovnání s jinými evropskými státy nemáme přehršel policistů," poznamenal Tuhý.

V současné době se projednávají dopady koncepce na státní rozpočet. Podle Tuhého jsou nyní stavy police naplněny z 96 procent. Ve službě je téměř 41.500 policistů.

S novou vládou by chtěl šéf policie řešit třeba investice, které by byly potřeba do služeben a také do motorových vozidel. "V rozpočtu dlouhodobě absentuje položka na nové investice, tam nás tlačí bota. Pokračovat bude také diskuse ohledně navyšování platů policistů a občanských zaměstnanců," uzavřel Tuhý.