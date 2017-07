Praha - V budoucnu počet zaměstnanců v českém zemědělství klesne kvůli zvyšující se produktivitě práce a technologiím o čtvrtinu na 75.000. Průměrný zaměstnanec by ale měl mít plat okolo 40.000 korun hrubého, řekl ČTK šéf zemědělských odborářů Bohumír Dufek. V zemědělství včetně rybářství a lesnictví předloni podle Zprávy o stavu zemědělství rostly v průměru platy o 1,3 procenta na 21.478 korun. Loňské údaje zatím nejsou známé. Zemědělců v předloňském roce znovu ubylo, jejich počet se meziročně snížil o 1,2 procenta na 100.900. Více než polovina z nich byla ve věku nad 45 let.

Odboráři uzavřeli se Zemědělským svazem ČR letos kolektivní smlouvu, podle které se tarify od dubna zvýšily v první až dvanácté platové třídě v průměru o 3,79 procenta.

Do budoucna by měly platy podle Dufka stoupat až na průměr 40.000 korun. "Na této úrovni by měl být oceněn český zemědělec. To zatím nehrozí, jsem si vědom, že to musí být vývoj, nesmí to jít skokově. Jsem rád, že nám dlouhodobě rostou platy v zemědělství v průměru o tři procenta," dodal.

Počet zaměstnanců se podle něj bude snižovat. "Ale to nebudou lidi, kteří by byli vyhozeni z těch firem, to bude všechno nárůst produktivity práce a technologií," upozornil.

Zaměstnavatelé už nyní podle něj začínají hledět na kvalitu svých podřízených. "Kvalitní traktorista nebo kombajnér je k nezaplacení. Dneska není problém jít vedle do firmy a mít to zaplacené v úplně jiných penězích," myslí si Dufek.

Spolu s nástupem lepších technologií musí kvalifikovanost zaměstnanců podle něj vzrůst. "Rád bych viděl, jestli by si naši podnikatelé pustili do těch super traktorů Ukrajince," uzavřel.

O nástup větších pracovních sil z tohoto evropského státu například usiluje ministerstvo zemědělství, které chce vládě předložit návrh na zvýšení kvóty pro pracovníky z Ukrajiny mířící do tuzemského zemědělství o 1500 lidí. Zaměstnavatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků určených například na sezónní práce.